Басурин: Нацполиция и СБУ по Донецкой области спешно эвакуируются

Сотрудники Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины по Донецкой области в спешном порядке готовятся к эвакуации. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его данным, представители этих ведомств вывозят документы, оружие и ценное имущество. Такие же действия предпринимают сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации, добавил Басурин.

Ранее он назвал главной целью республик Донбасса возвращение к административным границам до 2014 года. "Задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - отметил Басурин.