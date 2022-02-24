Басурин обвинил ВСУ в целенаправленном огне по жилым кварталам

ВСУ ведут прицельный артиллерийский огонь по жилым кварталам. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой народной республики", - отметил Басурин. По его словам, как минимум восемь человек пострадали в результате такого обстрела, один погиб.

По данным Народной милиции, за сегодняшний день ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР, используя артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм и минометы калибра 120 и 82. Всего было выпущено свыше 300 снарядов.