Басурин: ВСУ за день выпустили по ДНР более 1500 снарядов и мин

Вооруженные силы Украины за день выпустили по Донецкой Народной Республике более 1500 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин, которого цитирует Донецкое агентство новостей.

При этом с трех часов ночи ВСУ 113 раз открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм минометов. По словам Басурина, под обстрелы попали 27 населенных пунктов ДНР.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1" заявил о том, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. По его словам, вооруженные формирования Украины проводят обстрелы жилых кварталов, при этом серьезное сопротивление оказывают те части ВСУ, которые были укреплены националистами.

Силы ДНР ведут наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, подавляя огневые точки противника.

Два человека погибли, тринадцать получили ранения. В результате обстрелов повреждены 41 жилое домостроение и 21 объект инфраструктуры.