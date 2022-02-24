Беларусь хотела бы разместить у себя "Искандеры"

Беларусь хотела бы разместить на своей территории ракетные комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, после совещания с военными были определены направления, где было бы желательно разместить "Искандеры", а где один или два дивизиона С-400 "Триумф". Как обратил внимание белорусский лидер, с их помощью можно будет мониторить ситуацию аж до Берлина. "Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Лукашенко.

По его словам, это вооружение необходимо Беларуси вне зависимости от ситуации на Украине, поскольку в Польше, Литве уже давно развернуты силы НАТО, и республике надо защититься от этих угроз.

Как проинформировали в Государственном пограничном комитете, в связи со сложившейся обстановкой и для предотвращения возможных провокаций была усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной.

По мнению Лукашенко, Варшава может использовать ситуацию в своих целях.