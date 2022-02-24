Белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" завершены

Финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместных оперативных учений "Союзная решимость-2022" состоялся 19 февраля на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами. За действиями союзных войск наблюдали более 120 белорусских и российских, а также иностранных журналистов.

Надо отметить, что за учениями по приглашению Министерства обороны Беларуси наблюдали и представители армий Литвы и Латвии. В пресс-службе ведомства рассказали, что Беларусь пригласила военных наблюдателей из этих государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности.

В грандиозном и по масштабу, и по зрелищности действии приняли участие войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Беларуси, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России. Несмотря на шквалистый ветер и проливной дождь, от которых у многих журналистов пострадала техника, учения были проведены на высшем уровне.

Военным понадобилось 30 минут, чтобы полностью уничтожить условного противника.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, наблюдавший за ходом проведения тактического эпизода, отметил, что в ходе учений в очередной раз была подтверждена единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства:

- Мы видели особую слаженность, дух товарищества и взаимовыручки, которые показал личный состав вооруженных сил Беларуси и России. Привязывать эти учения к ответу на давление Запада самонадеянно и неправильно. У Республики Беларусь и Российской Федерации своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе оборонный характер и этих учений, и нашей Военной доктрины. Разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны. Об этом в том числе говорили Президенты Беларуси и России в ходе переговоров в Москве.

Генштабы Вооруженных сил Беларуси и России выработают дальнейшие совместные шаги по повышению безопасности Союзного государства

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в беседе с журналистами рассказал, что все задачи и цели, которые ставились на учениях, достигнуты.

А министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул:

- Анализ обстановки показывает верность принятых решений в проведении как внеплановых, так и плановых мероприятий, в том числе учений "Союзная решимость-2022". Также это подтверждается в вопросах совместной подготовки военных кадров, обмена опытом белорусских и российских военнослужащих.

Виктор Хренин уделил особое внимание нарастающей военной активности у внешних границ Союзного государства. Он заявил, что Президентами Беларуси и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства:

- Обстановка на западных рубежах с Республикой Беларусь остается тяжело прогнозируемой. В связи с этим Генеральные штабы вооруженных сил Беларуси и России выработают совместные дальнейшие шаги, которые мы будем воплощать в жизнь. Как и прежде, их направленность остается неизменной - недопущение войны и обеспечение адекватного реагирования на военные приготовления недоброжелателей вблизи наших общих границ. Учения "Союзная решимость-2022" оголили все нехорошие замыслы и скрытую циничность, которые есть у наших оппонентов. Это не может не беспокоить, поэтому мы вынуждены реагировать.