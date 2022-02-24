Власть
24.02.2022 09:21
Текст: Анастасия Целюк (celyuk@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 7(1019)

Белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" завершены

Финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместных оперативных учений "Союзная решимость-2022" состоялся 19 февраля на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами. За действиями союзных войск наблюдали более 120 белорусских и российских, а также иностранных журналистов.
Военным понадобилось 30 минут, чтобы полностью уничтожить условного противника. Фото: РИА Новости Военным понадобилось 30 минут, чтобы полностью уничтожить условного противника. Фото: РИА Новости
Военным понадобилось 30 минут, чтобы полностью уничтожить условного противника.
Фото: РИА Новости

Надо отметить, что за учениями по приглашению Министерства обороны Беларуси наблюдали и представители армий Литвы и Латвии. В пресс-службе ведомства рассказали, что Беларусь пригласила военных наблюдателей из этих государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности.

В грандиозном и по масштабу, и по зрелищности действии приняли участие войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Беларуси, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России. Несмотря на шквалистый ветер и проливной дождь, от которых у многих журналистов пострадала техника, учения были проведены на высшем уровне.

Военным понадобилось 30 минут, чтобы полностью уничтожить условного противника.

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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, наблюдавший за ходом проведения тактического эпизода, отметил, что в ходе учений в очередной раз была подтверждена единая оборонная доктрина по защите западных рубежей Союзного государства:

- Мы видели особую слаженность, дух товарищества и взаимовыручки, которые показал личный состав вооруженных сил Беларуси и России. Привязывать эти учения к ответу на давление Запада самонадеянно и неправильно. У Республики Беларусь и Российской Федерации своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе оборонный характер и этих учений, и нашей Военной доктрины. Разговоры о том, что кто-то кому-то угрожает, бессмысленны и беспочвенны. Об этом в том числе говорили Президенты Беларуси и России в ходе переговоров в Москве.

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Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в беседе с журналистами рассказал, что все задачи и цели, которые ставились на учениях, достигнуты.

А министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул:

- Анализ обстановки показывает верность принятых решений в проведении как внеплановых, так и плановых мероприятий, в том числе учений "Союзная решимость-2022". Также это подтверждается в вопросах совместной подготовки военных кадров, обмена опытом белорусских и российских военнослужащих.

Виктор Хренин уделил особое внимание нарастающей военной активности у внешних границ Союзного государства. Он заявил, что Президентами Беларуси и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства:

- Обстановка на западных рубежах с Республикой Беларусь остается тяжело прогнозируемой. В связи с этим Генеральные штабы вооруженных сил Беларуси и России выработают совместные дальнейшие шаги, которые мы будем воплощать в жизнь. Как и прежде, их направленность остается неизменной - недопущение войны и обеспечение адекватного реагирования на военные приготовления недоброжелателей вблизи наших общих границ. Учения "Союзная решимость-2022" оголили все нехорошие замыслы и скрытую циничность, которые есть у наших оппонентов. Это не может не беспокоить, поэтому мы вынуждены реагировать.

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