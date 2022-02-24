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Рубрика: Экономика

Биржевой курс доллара достиг исторического максимума - 86 рублей, евро - 100

Текст: Анастасия Селиванова
Курс доллара на Московской бирже преодолел отметку 86 рублей впервые в истории торгов. Это произошло после 10.00 мск 24 февраля сразу после восстановления биржевых торгов.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Для доллара эта отметка стала историческим максимумом, до этого он достигал 80 рублей в январе 2016 года. Курс евро на возобновлении торгов подскочил до 100 рублей. Рынок акций продолжил падение: долларовый индекс РТС опустился на 22% - ниже 1000 пунктов, рублевый индекс МосБиржи упал на 14% - ближе к планке 2600 пунктов.

Торги на всех рынках Московской биржи и СПБ Биржи были приостановлены в районе 8 утра из-за распродаж на валютном и фондовом рынках после сообщений о начале военной спецоперации в Донбассе, санкционированной президентом России Владимиром Путиным. На фоне ситуации на рынках Банк России объявил о мерах поддержки для сохранения финансовой стабильности, в частности начаты валютные интервенции.

Специальная военная операция в Донбассе. Онлайн-трансляция
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