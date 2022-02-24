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24.02.2022 12:40
Рубрика: Общество

Большинство девятиклассников получили зачет на итоговом собеседовании по русскому

Текст: Мария Агранович

Итоговое собеседование по русскому языку, зачет по которому дает допуск девятиклассникам к сдаче основного госэкзамена, успешно прошли 98,7% учеников. Собеседование проходило 9 февраля - это основной срок. Для тех, кто не справился с испытанием или не смог прийти по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни сдачи - 9 марта и 16 мая.

В ходе собеседования участники должны были выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, используя дополнительную информацию, произнести монолог по одной из выбранных тем и побеседовать с экзаменатором.

По словам самих школьников, самое сложное задание в итоговом собеседовании - пересказ текста. На втором месте по сложности - монолог.

Всего, по данным Рособрнадзора, участие в итоговом собеседовании приняли 1 миллион 373 тысячи девятиклассников - чуть меньше, чем зарегистрировалось.

Собеседование проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Второй год подряд собеседование могло проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для выпускников, получивших незачет либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения - 9 марта и 16 мая 2022 года.

Как подготовиться к итоговому собеседованию по русскому языку
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