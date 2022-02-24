Британский авиарегулятор запретил "Аэрофлоту" рейсы в страну

Управление гражданской авиации Великобритании запретило "Аэрофлоту" рейсы в страну. Компания уже отменила рейс в Лондон 25 февраля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

"После заявления премьер-министра в парламенте сегодня Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие разрешения на иностранную авиаперевозку, выданного "Аэрофлоту", до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Также, исходя из информации с онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменен рейс 25 февраля в Амстердам.