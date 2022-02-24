ЦБ продлил мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг

Банк России продлил установленный несколько дней назад мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг для финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.

"Банк России обращает внимание, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения", - отмечается в сообщении.

22 февраля на фоне сильных колебаний на финансовом рынке Банк России предоставил финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. "Также банки смогут до 1 октября 2022 года использовать величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года", - указывал ЦБ.

Утром 24 февраля Банк России после быстрого снижения фондовых индексов и курса рубля Банк России на фоне военной спецоперации на Донбассе объявил о новых мерах по стабилизации российского финансового рынка.

Для стабилизации ситуации Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

К 11.00 мск индексы МосБиржи и РТС падали в пределах 29-36%, курсы рубля и евро выросли более чем на 6 рублей: доллар превышал 87 рублей, евро - 98 рублей.