ЦБ расширил Ломбардный список ценных бумаг

Новости

СК возбудил дела после обстрелов в Донбассе и Белгородской области 19:27
На Кубани госпитализировали моряка, раненного при ракетной атаке ВСУ 19:15
За пять лет в России отремонтируют 7,3 тысячи школ 19:06
В ЛНР заявили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах 18:58
Мишустин премьеру Казахстана: Запад пытается разобщить нас, но мы вместе 18:57
ЦБ анонсировал аукцион репо "тонкой настройки" 18:45
РЖД назначили более 3600 допмест в поездах с юга России в Москву 18:41
Патриарх Кирилл выступил с обращением к верующим 18:33
Украинцы остаются работать в России 18:19
Власти Чехии объявили о прекращении выдачи виз россиянам 18:18
До конца недели в Москве сохранятся условия для образования гололедицы 18:17
Отели Севастополя заморозили цены для туристов 18:15
МЧС Краснодарского края получит высокопроходимую технику 18:12
Захарова обвинила Запад в стремлении стравить страны бывшего СССР 18:10
Глава фракции "ЕР": Мы предупреждали страны Запада, но нас не слышали 18:09
МИД: Москва примет жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС 18:02
РПЦ не будет поднимать вопрос о возвращении отнятых в 1922 году церковных ценностей 18:00
"Новые люди" согласны, что миром проблему с Украиной не решить 18:00
Захарова обвинила Запад в отказе от переговоров с Россией 17:51
Захарова: Европе стоит подумать, к чему могло привести обладание Киева ядерным оружием 17:50
Матвиенко: Выступающие против спецоперации россияне думают о сиюминутных проблемах 17:50
В Симферополе арестовали подозреваемых в подготовке теракта в часовне 17:50
МВД России предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций 17:43
Глава Крыма подписал указ о режиме повышенной готовности из-за беженцев 17:35
Российский рынок акций обновил многолетние минимумы 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 18:26
Рубрика: Экономика

ЦБ расширил Ломбардный список ценных бумаг

Текст: Роман Маркелов
Банк России расширил Ломбардный список ценных бумаг, включив в него ряд выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций, сообщил Банк России. Это еще одна из мер, которые ЦБ ввел в четверг для стабильности на финансовом рынке.

Ломбардный список расширен для поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности банков по привлечению ликвидности. Бумаги, входящие в Ломбардный список, Банк России готов принимать в обеспечение по операциям рефинансирования банков.

Фото: istock
Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке

Кроме того, Банк России снизил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в Ломбардный список.

"С 25 февраля 2022 года для облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне "А-(RU)" / "ruA-" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО "Эксперт РА", - указали в ЦБ. Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юрлицами - нерезидентами, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне "ВВ-" / "Ва3" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings / Moody"s Investors Service, добавили в Банке России.

Ранее в четверг Банк России решил начать интервенции на валютном рынке, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также продлил установленный несколько дней назад мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг для финансовых организаций и предписал брокерам приостановить короткие продажи на неопределенный срок. Решения приняты на фоне снижения курса рубля и российских фондовых индексов после начала военной спецоперации на Донбассе.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин обратился с телеобращением. Главное
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине
ФСБ показала видео попавшего под ракетный обстрел ВСУ судна в Азовском море
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19