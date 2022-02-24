ЦБ расширил Ломбардный список ценных бумаг

Ломбардный список расширен для поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности банков по привлечению ликвидности. Бумаги, входящие в Ломбардный список, Банк России готов принимать в обеспечение по операциям рефинансирования банков.

Кроме того, Банк России снизил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в Ломбардный список.

"С 25 февраля 2022 года для облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне "А-(RU)" / "ruA-" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО "Эксперт РА", - указали в ЦБ. Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юрлицами - нерезидентами, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне "ВВ-" / "Ва3" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings / Moody"s Investors Service, добавили в Банке России.

Ранее в четверг Банк России решил начать интервенции на валютном рынке, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также продлил установленный несколько дней назад мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг для финансовых организаций и предписал брокерам приостановить короткие продажи на неопределенный срок. Решения приняты на фоне снижения курса рубля и российских фондовых индексов после начала военной спецоперации на Донбассе.