Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей

Официальный курс доллара на 25 февраля повышен до 86,93 рубля, официальный курс евро - до 97,76 рубля, следует из данных на сайте Банка России.

По сравнению с текущими курсами валют доллар и евро выросли 6,5 и 6,9 рубля соответственно.

Курсы ЦБ выросли после утреннего ослабления рубля на торговой сессии Московской биржи: на максимуме биржевой курс доллара достигал 87,99 рубля, евро - 100 рублей.

На несколько часов приостанавливались торги в связи с ажиотажем на валютном и фондовом рынках. Для поддержания стабильности Банк России уже объявил о ряде мер - начале валютные интервенции, запретил брокерам короткие продажи и прочее.