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24.02.2022 14:39
Рубрика: Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей

Текст: Анастасия Селиванова
Официальный курс доллара на 25 февраля повышен до 86,93 рубля, официальный курс евро - до 97,76 рубля, следует из данных на сайте Банка России.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По сравнению с текущими курсами валют доллар и евро выросли 6,5 и 6,9 рубля соответственно.

Курсы ЦБ выросли после утреннего ослабления рубля на торговой сессии Московской биржи: на максимуме биржевой курс доллара достигал 87,99 рубля, евро - 100 рублей.

На несколько часов приостанавливались торги в связи с ажиотажем на валютном и фондовом рынках. Для поддержания стабильности Банк России уже объявил о ряде мер - начале валютные интервенции, запретил брокерам короткие продажи и прочее.

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