Курс доллара на бирже преодолел рекордные 87 рублей

Курс доллара на торгах Московской бирже достиг исторического максимума в 87 рублей.

По состоянию на 10.49 мск он торговался по 87,99 рубля, однако спустя полчаса начал резко снижаться после объявления о валютных интервенциях Банка России. Курс евро на максимуме достигал почти 100 рублей.

Резкое ослабление курса рубля началось утром 24 февраля на открытии биржевых торгов сразу после того, как президентом России Владимиром Путиным было объявлено о начале военной спецоперации на Донбассе для защиты граждан. "РГ" следит за развитием событий в онлайн-режиме. На происходящее также отреагировал фондовый рынок, который упал почти на 40% по индексу МосБиржи, в связи с чем торги были переведены в дискретный режим.

Кроме того, для поддержания рынка ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках, пока не поступит иное предписание. Банковскому сектору на фоне последних событий будет предоставлена дополнительная ликвидность, пообещали в ЦБ.