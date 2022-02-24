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24.02.2022 11:23
Рубрика: Экономика

ЦБ запретил короткие продажи на финансовом рынке

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock- Фото: istock-
Фото: istock-

Банк России предписал брокерам для сохранения стабильности на финрынке приостановить короткие продажи.

"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11.00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в четверг для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Фото: istock
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"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

По состоянию на 11.12 мск, на фоне проведения военной спецоперации на Донбассе, фондовые индексы МосБиржи и РТС падали примерно на 34% и 40% соответственно. Курсы доллара и евро росли примерно на 6 рублей: до 87 и 98 рублей соответственно.

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