ЦБ запретил короткие продажи на финансовом рынке

Банк России предписал брокерам для сохранения стабильности на финрынке приостановить короткие продажи.

"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11.00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в четверг для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

По состоянию на 11.12 мск, на фоне проведения военной спецоперации на Донбассе, фондовые индексы МосБиржи и РТС падали примерно на 34% и 40% соответственно. Курсы доллара и евро росли примерно на 6 рублей: до 87 и 98 рублей соответственно.