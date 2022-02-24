Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже

Российский рынок акций к 10.45 мск 24 февраля упал более чем на 20%, в связи с чем Московская биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона, следует из данных на сайте биржи.

Непосредственно перед изменением режима торгов глубина падения фондовых индексов достигала 30%, местами превышая это значение. Так, акции "Газпрома", "Лукойла" и ВТБ падали на 36%, Сбербанка - на 28%, Северстали - на 24%, Норникеля - на 22%.

Утром 24 февраля торги на Московской бирже полностью приостанавливались на фоне волны распродаж на валютном и фондовом рынках, однако через два часа они возобновились. За это время доллар успел обновить исторический максимум, преодолев отметку 86 рублей, евро подскакивал до 100 рублей.

Ситуация на финансовом рынке России начала быстро меняться на фоне ситуации вокруг Украины: в Донбассе началась военная спецоперация, санкционированная президентом России Владимиром Путиным. Для поддержки финансовой стабильности Банк России объявил о ряде мер, в частности о валютных интервенциях.