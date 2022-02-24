Новости

Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине 11:53
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино 11:53
РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура 11:52
Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ 11:50
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ терактов в Мариуполе и Авдеевке 11:44
В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов 11:37
Лукашенко: Обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась 11:35
Пасечник: ЛНР готова принять беженцев с Украины 11:34
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине 11:29
Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех регионах ЦФО 11:27
ЦБ запретил короткие продажи на финансовом рынке 11:23
Пасечник: Задачей ЛНР является освобождение своих территорий 11:21
Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже 11:20
Басурин заявил, что сбитый беспилотник Bayraktar был оснащен боевыми ракетами 11:17
Курские власти отменили QR-коды 11:16
Милиция ДНР: Большая группировка украинских военных не сложила оружие 11:14
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР 11:11
За ночь и утро населенные пункты ДНР подверглись обстрелам ВСУ почти 20 раз 11:08
ЦБ продлил мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг 11:00
Истребитель ВВС Украины сбежал в Румынию 11:00
Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса 10:55
Власти ДНР готовы предоставить гуманитарный коридор украинским военным 10:54
ЛНР: Украинские силовики массово отказываются выполнять приказы командования 10:41
Власти ЛНР сообщили о двух сбитых украинских Су-24 10:39
Во Внуково попросили пассажиров южных рейсов не приезжать в аэропорт 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 11:20
Рубрика: Экономика

Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже

Текст: Анастасия Селиванова

Российский рынок акций к 10.45 мск 24 февраля упал более чем на 20%, в связи с чем Московская биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона, следует из данных на сайте биржи.

Непосредственно перед изменением режима торгов глубина падения фондовых индексов достигала 30%, местами превышая это значение. Так, акции "Газпрома", "Лукойла" и ВТБ падали на 36%, Сбербанка - на 28%, Северстали - на 24%, Норникеля - на 22%.

Утром 24 февраля торги на Московской бирже полностью приостанавливались на фоне волны распродаж на валютном и фондовом рынках, однако через два часа они возобновились. За это время доллар успел обновить исторический максимум, преодолев отметку 86 рублей, евро подскакивал до 100 рублей.

Ситуация на финансовом рынке России начала быстро меняться на фоне ситуации вокруг Украины: в Донбассе началась военная спецоперация, санкционированная президентом России Владимиром Путиным. Для поддержки финансовой стабильности Банк России объявил о ряде мер, в частности о валютных интервенциях.

Специальная военная операция в Донбассе. Онлайн-трансляция
Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ Компании Нефть и газ Газпром Компании Финансы ВТБ Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель Компании Финансы Сбербанк Динамика фондового рынка Обзор рынков

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
В Москве задержано и отменено около 200 авиарейсов
Курс доллара на бирже преодолел рекордные 87 рублей
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19