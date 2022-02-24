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Рубрика: Власть

Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в эфире телеканала "Россия-24". Глава государства сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, отметил президент, напомнив, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении специальной военной операции, заявил Путин.

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Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к россиянам. Президент выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно.

Глава государства отметил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве. Пример тому - помощь, оказанная Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности.

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По словам Путина, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. "Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - заявил президент.

Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил также Владимир Путин. Обращаясь к украинским военнослужащим, президент РФ напомнил, что они давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом". Российский лидер подчеркнул: "Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

Ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается создать угрозу для России, добавил президент​​. "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным", - сказал президент в своем обращении.

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