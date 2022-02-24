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Рубрика: Власть

Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева

Текст: Кира Латухина

Лидеры Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина", - сообщил Песков. Главы республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность за признание их государств.

Подчеркивается, что в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане вынуждены покидать свои дома, продолжается эвакуация в Россию. "В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны вооруженных сил Украины в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе", - привел текст писем Песков.

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", - отметили Пушилин и Пасечник.

Для недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи главы республик попросили Путина о помощи в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины.

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