Московская биржа приостановила торги

Московская биржа 24 февраля в 7.52 мск сообщила о приостановке торгов. "Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении биржи.

Как следует из данных на сайте биржи, приостановлены торги рублем, акциями и фьючерсами, причина - котировки "уперлись" в установленные биржей границы. До приостановки торгов курс доллара на бирже застопорился выше отметки 84 рубля, курс евро - выше 95 рублей, индекс МосБиржи упал на 11% - к 2700 пунктам.

Также СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов. "Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.

Причиной активной распродажи на валютном и фондовом рынках России стало сообщение о начале военной спецоперации в Донбассе, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Рано утром перед стартом торгов на Мосбирже президент в телеобращении объявил, что после обращения ДНР и ЛНР за военной помощью Россия им ее предоставит для защиты граждан.