Чернышенко поручил скоординировать вывоз туристов с юга России

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом обеспечить координацию действий по вывозу туристов с юга России.

"Обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и организаций по вывозу туристов из мест отдыха к месту жительства", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер поручил разработать для туристов методические рекомендации и регулярно информировать их о порядке действий в сложившейся ситуации.

Такие меры приняты в связи с временной приостановкой работы аэропортов в ряде регионов страны.