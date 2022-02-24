Депутаты Рады призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Группа депутатов Верховной рады обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным об условиях прекращения противостояния. Об этом проинформировал один из подписавших этот документ парламентариев Вадим Новинский, опубликовав его в социальной сети Facebook.

"Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон", - отмечается в обращении. Депутаты признали, что переговорный процесс по ситуации в Донбассе был провален, все дипломатические споры остались в прошлом. По их мнению, в вооруженном конфликте не будет победителей.

"И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации. Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая. Прежде всего, основные надежды сегодня возлагаются на государственническую мудрость и ответственность главы государства", - говорится в обращении в Зеленскому. Депутаты призвали президента Украины незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения противостояния и заключения соответствующего договора. "Речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины", - указали парламентарии.

"Считаем, что новые компромиссы и новые "формулы" еще возможны", - отметили авторы инициативы в документе, который подписали Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксенов, Дмитрий Шенцев, Сергей Магера.