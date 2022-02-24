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Текст:   Марина Трубилина 
17:21 24.02.2022

Детям-сиротам могут начать выдавать жилищные сертификаты

В нынешнем году будет обеспечено жильем 19776 детей-сирот. В целом же в очереди на жилье сейчас числится 299 761 ребенок без родителей. Об этом рассказал руководитель Комиссии по регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот Общественного совета при Минстрое Андрей Широков.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Движения этой очереди практически нет, потому что идет новый приток детей-сирот, которым нужно предоставлять жилье, отметил он.

Минстрой предлагает изменить ряд норм в законодательстве, рассказал на заседании комиссии замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев. К примеру, разрешить регионам до 50% квартир в одном доме отдавать детям-сиротам. Это позволит ускорить ликвидацию очередей, если в городе почти нет новостроек. Сейчас действует ограничение в 25%.

Против увеличения этой доли, однако, выступили на заседании представители Следственного комитета РФ и благотворительных фондов. Ограничение в 25% было введено в 2013 году, чтобы ускорить социализацию детей-сирот. Если в доме большая доля детей-сирот, они зачастую продолжают общаться только между собой и начинают жить вместе, сдавая свободные квартиры в аренду.

Во многих городах жилье даже не строится. А на вторичном рынке муниципалитетам приобретать квартиры сложно, необходимо упрощать механизм покупки, отметил член комиссии Алексей Головань.

Сейчас, чтобы продать жилье муниципалитету, у владельца квартиры должна быть электронная подпись, он должен быть зарегистрирован на электронной площадке для госзакупок - продавцам все это обычно не нужно. Необходимо также уточнить в законодательстве ряд нюансов - сейчас, к примеру, при отмене усыновления ребенок сохраняет долю жилья в квартире усыновителя и не имеет права на получение жилья от государства, можно вселять к родственникам ребенка с тяжелыми психическими заболеваниями и пр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, нужно увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот. Как рассказал недавно, выступая на заседании Госдумы вице-премьер Марат Хуснуллин, цена вопроса - 300 млрд рублей (сейчас на решение жилищных проблем из госбюджета ежегодно выделяется по 10 млрд). И этого даже мало, отметили участники заседания.

Минстрой предлагает также ввести для сирот жилищные сертификаты вместо выдачи самих квартир. Это увеличивает риски, отметил Головань - в этом случае не будет ограничения по сделкам с таким жильем, которое существует при выделении им непосредственно жилплощади (право распоряжаться квартирой сирота получает лишь через несколько лет). В то же время, как отметили представители регионов, сертификаты дают сиротам большую свободу при выборе жилья, например, возможность покупать жилье в другом городе, где больше возможностей для самореализации.

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