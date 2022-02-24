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24.02.2022 14:33
Рубрика: Власть

Дмитрий Литовкин: Операция на Украине спланирована так, чтобы избежать гибели людей

Текст: Юрий Гаврилов
Дмитрий Литовкин, главный редактор "Независимого военного обозрения":

- Для решения задач специальной военной операции на Украине наши Вооруженные силы применили высокоточное оружие. Не случайно в Минобороны РФ еще в самом первом своем сообщении подчеркнуло, что гражданскому населению ничего не угрожает. То есть операция спланирована так, чтобы избежать массовой гибели людей и больших разрушений гражданской инфраструктуры.

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На мой взгляд, достичь этой цели позволяет использование, прежде всего, крылатых ракет морского базирования "Калибр" с дальностью действия от 2,5 до 3,5 тысячи километров. Они, как известно, прицельно работают не только по морским объектам, но и по целям на суше. На Черноморском и Балтийском флотах России созданы корабельные группировки, которые обладают этим мощным оружием. Думаю, даже с Каспия "Калибры" могут до Украины достать.

Что-то подтягивать к нашему южному региону адмиралам даже не потребовалось. Не забывайте, в последние недели командование ВМФ проводило крупные военно-морские учения, и практически весь флот России был выведен на оперативные и стратегические направления. Поэтому корабли и подлодки могли применить это оружие в ходе специальной военной операции на Украине.

Про подлодки я упомянул не случайно. Тот же Черноморский флот России имеет в составе шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка". Они как раз являются носителями крылатых ракет "Калибр". Ими же оснащены малые ракетные корабли, которые имеются в Черном море, на Каспии и Балтике. Хочу еще напомнить о прошлогодней операции, когда по Волго-Донскому каналу четыре боевых корабля перебрасывались с Каспия в Азовское море. То есть возможности использования "Калибров" у нашего флота широкие, и они могли быть сейчас реализованы.

Пока не могу ничего конкретного сказать о применении по военным объектам и войскам Украины нашей боевой авиации. Минобороны России об этом не сообщало. Но опять же, судя по опыту сирийской кампании, дальние бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 волне могли нанести удары по ВСУ своими боеприпасами в обычном снаряжении. Стоит обратить внимание, что в ходе недавней проверки сил быстрого реагирования Союзного государства экипажи Ту-22М3 дважды выполняли задачи по соседству с Украиной. То есть эти районы нашим летчикам знакомы. Выводы делайте сами.

К высокоточному оружию наземного базирования относятся оперативно-тактические комплексы "Искандер". Применяют их сейчас на Украине или нет, сказать не могу. Но, думаю, их однозначно используют для ударов по хорошо укрепленным военным объектам ВСУ в случае серьезного сопротивления российским войскам. Тут надо понимать: вряд ли кто из генералов бросит в бой танки и мотострелков прежде, чем будут надежно подавлены огневые точки и позиции противника.

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