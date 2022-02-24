Донецк ушел на фронт

В Донецке с утра канонада то стихает, то слышится вновь.

- Бои сейчас идут по всей линии фронта. Особенно упорные завязались на южном мариупольском направлении. Идет серьезный бой в районе населенного пункта Николаевская, где при поддержке ВКС РФ была уничтожена воинская часть. Также был уничтожен штаб командования сил специальных операций. Мы заняли два населенных пункта в районе Волновахи. Украинские войска в спешке покидают Волноваху. Идет артиллерийская дуэль и артподготовка от Горловки до Донецка. Артиллерия подавляет огневые точки противника. Это может свидетельствовать о том, что вероятно наступление на север и запад, - рассказывает ополченец с позывным "Варяг", формирующий в Донецке очередное подразделение.

Он предупреждает, что в прифронтовую зону прессу сейчас не пустят, ни с обычной аккредитацией, ни с военной. Никто не возьмет на себя ответственность за журналистов. Сейчас горячо и много других дел.

Ополченцы советуют аккуратнее передвигаться по дорогам на окраинах Донецка и внимательно смотреть на обочины, не игнорировать таблички, предупреждающие о возможном заминировании.

Ситуация меняется стремительно. Узнаю, что военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

Передвигаемся по Донецку. Военной техники нет. Работает общественный транспорт. Куда-то несется машина с сиреной. На одной из улиц стоит небольшая колонна, в составе которой пара бронемашин, но вести съемку нельзя. Комментариев тоже никаких. Суровый военный с двумя автоматами на плече требует удалиться. Что-то тут серьезное. Что - непонятно. То ли чья-то охрана, то ли спецоперация против диверсантов, которые терроризировали город несколько суток.

Становится известно, что эвакуация из Донецка приостанавливается. Впрочем, такое ощущение, что вывозить особенно уже некого. Город пуст. Все ушли на фронт. И это правда. На улицах изредка встречаются женщины, пенсионеры, дети. Мужчины - в основном возле военкоматов и пунктов отправки ждут своей очереди. Приезжаем на один из таких пунктов уже знакомый. Людей перед входом меньше, но они есть.

Тяжело вздыхает проводившая сына мать. Женщина рассказывает, что когда началась война, ее ребенку было 13 лет. За восемь лет он вырос. Ушел на фронт вместе с однокурсниками, студентами-медиками. С четвертого курса.

- Пока не знаю, куда, в какую часть и войска отправят. Знаю только, что нужно защищать детей стариков, женщин. И еще точно знаю, что если и погибну, то хоть кого-то с той стороны заберу с собой, - говорит шахтер Андрей.

- Мне 28 лет. Зовут Игорь. Я аниматор. Я и мои друзья работали вместе - устраивали детские праздник. Теперь вместе идем защищать Донецк. И детей защищаем.

Действительно, сейчас на мобилизационных пунктах Донецка все больше людей, далеких от войны, но не желающих остаться от нее в стороне. Колоритный мужчина с усами чуть растерянно улыбается и переминается в стороне. Григорий - главный балетмейстер ансамбля танца "Юность Донбасса". Ему 50 лет. Записался добровольцем, не дожидаясь повестки.

- У меня голове пока никак не совмещается искусство и война. Психологически это, конечно, очень сложно. Но это необходимо сейчас. С 2014 года многое повидал. Было попадание в здание, где располагается наш ансамбль. Пострадали склад, оркестровый зал, главное пострадали люди. Поэтому сейчас весь Донецк - на фронте и на мобилизационных пунктах. Это касается и нас, и оперного театра, и филармонии, и драмтеатра.

Мне рассказывают о модной гламурной девушке с внешностью фотомодели, которая как ребенок радовалась тому, что ее записали в танкистки. Пытаюсь найти дончанку. Поздно. Она уже там, на фронте.

Приходит сообщение, что на фронт ушли мужчины-депутаты Народного совета ДНР, их помощники и сотрудники аппарата парламента мобилизованы в стрелковый полк Народной милиции, всего 85 человек. Другие депутаты уже воюют.