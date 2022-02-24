Джабаров: Парламент готов принять дополнительные решения в связи с Украиной

Российские парламентарии в случае необходимости готовы принять дополнительные решения в связи с операцией в отношении Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сообщил, что пока ему неизвестно о каких-либо дополнительных документах в связи с ситуацией вокруг Украины, требующих поддержки Федерального собрания. "Но если они потребуются, то парламент их примет", - заверил он.

Джабаров добавил, решение президента о военной операции на Украине принято президентом РФ Владимиром Путиным строго в рамках Конституции РФ и его президентских полномочий.