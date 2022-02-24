Джабаров: Рано или поздно надо будет вести переговоры с Украиной

Контакты между Украиной и Россией рано или поздно возобновятся, но для этого нужны определенные условия, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Что касается дипломатических усилий, конечно, в любом случае рано или поздно надо будет садиться за стол переговоров с Украиной, с другими заинтересованными странами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Но для этого должны быть созданы условия", - добавил парламентарий .

Он также выразил уверенность, что изолировать Россию невозможно, а "без России будет очень тяжело, особенно европейцам".