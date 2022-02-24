Экс-помощник министра обороны Украины призвал ВСУ снести преступный киевский режим

Бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов призвал военнослужащих ВСУ снести преступный киевский режим. Его слова приводит Луганский информационный центр.

Селиванов напомнил, что он был вынужден покинуть Киев в 2014 году из-за политических репрессий, но не забыл свою родину. По его словам, сейчас идет "операция по денацификации Украины", цель которой - "снести преступный режим в Киеве", освободить страну от олигархов, "которые издеваются над Украиной".

Экс-помощник министра обороны призвал украинских военнослужащих не погибать "за власть зеленских и коломойских". Особо это касается группировки ВСУ в Донбассе, которая вот-вот окажется в котле.