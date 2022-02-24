Эксперт дал восемь полезных советов по настройке Android-смартфона

Android-смартфоны с каждым годом становятся все производительнее, однако после длительного использования любое устройство может начать работать медленнее. Как увеличить мощность смартфона, рассказал автор GizChina Марко Ланкастер.

1. Очистить внутреннее хранилище - стереть ненужные загруженные файлы, кеш приложений. Полезно очистить временные данные WhatsApp, Telegram, Spotify.

2. Удалить неиспользуемые приложения. Они могут работать в фоне, занимая оперативную память и увеличивая расход батареи.

3. Увеличить скорость анимации системы через меню разработчика (нужно в настройках найти пункт "О телефоне - Номер сборки" и несколько раз тапнуть по этому меню).

4. Перезагрузить смартфон. Парадоксально, но в ряде случаев это помогает - стираются временные файлы, отключаются "зависшие" процессы.

5. Перейти на Lite-версии приложений. Они есть у Facebook, Messenger, Twitter, Skype и других популярных сервисов. Имея ограниченную функциональность, они также не занимают так много места в оперативной памяти и постоянном хранилище. Еще один вариант - пользоваться любимыми соцсетями через мобильный браузер.

6. Проверить наличие обновлений. Зачастую неудачный апдейт вызывает "тормоза" смартфона, и эта проблема решается в следующем.

7. Сбросить аппарат к заводским настройкам. Это радикальный метод, но он работает всегда - из памяти удаляются все данные, кроме заложенных производителем. После этого можно настроить смартфон с нуля.

8. Установить альтернативную прошивку - ParanoidAndroid, LineageOS. Этот вариант подходит не всем (нужно разбираться в проблеме досконально), однако он позволяет действительно "прокачать" аппарат. Правда, во многих самодельных операционках могут отсутствовать или некорректно работать некоторые функции.