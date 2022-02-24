Эксперт оценил риски потери устойчивости для экономики РФ как минимальные

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук:

- Сегодня надо понимать несколько простых вещей, связанных с санкциями и их экономическими последствиями. В 2015 году, когда санкции нанесли стране существенный ущерб, они действовали не сами по себе, а в сочетании с резким падением цен на нефть и на другой российский экспорт. Сегодня же ситуация противоположная. Цена барреля нефти уже превышает $100, причем ужесточение давления на Россию приводит к повышению цен на сырьевых рынках. При высоких ценах на российский экспорт и сохранении возможности им торговать России практически ничего не грозит. Действительно, могут возникнуть затруднения у отдельных банков, отдельные технологии станут менее доступными, определённые сложности могут возникнуть у ряда высокотехнологических производств. Но в целом риски потери устойчивости для российской экономики минимальные.

Да, мы уже имеем ряд санкций, связанных с признанием независимости ДНР и ЛНР, к ним будут добавлены новые ограничения. Помимо персональных санкций, ограничивающих въезд на территорию Евросоюза для нескольких сотен россиян, предполагаются валютные и инвестиционные ограничения для ряда крупных российских банков, отказ от предоставления России современных технологий, санкции против российского внешнего долга в виде невозможности для американских и европейских банков покупать российские облигации. Потенциально нам грозит также заморозка российских активов в Евросоюзе и ограничение доступа к ключевым рынкам, хотя в последнем пункте Европейский Союз пока не конкретизировал, что он собирается делать. Европарламент готов закрыть все действующие европейские визы для россиян, и в воздухе витает много идей, связанных с "наказанием" России. При этом каковы шансы, что Запад запретит экспорт российской нефти и газа? Или отрежет Россию от международной системы расчетов в торговле? На сегодняшний день эти шансы есть, но минимальные. Поэтому граждане России могут просто не заметить никаких последствий санкций против нашей страны.