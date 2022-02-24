Эксперты: Негативный эффект для мирного населения Украины исключен

Можно сказать, что сейчас наступает новая геополитическая реальность, фактически новая историческая эпоха. Задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой денацифицированной страной, гарантом государственности которой теперь будет Российская Федерация.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"

- Задача ближайших часов военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины - лишить ее генштаб возможности централизованного управления войсками. Далее - выведение из строя военной аэродромной сети, уничтожение позиций средств ПВО и оперативно-тактических ракет. Соответственно решается задача достижения полного господства в воздухе.

Логика таких действий понятна, оправдана и абсолютно четко выверена. В данных условиях достаточно проблематично говорить, что украинская армия сможет оказывать организованное, упорное и длительное сопротивление.

Теперь что касается средств, используемых нашими военными. В ходе боевой операции в Сирии они отработали весь арсенал обычных средств дистанционного поражения противника. Ими сейчас и наносят удары. Можно предположить, что в ход пущены крылатые ракеты "Калибр", оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Плюс ударные беспилотники и другие высокоточные средства поражения. Это исключает какой бы то ни было негативный эффект для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Украины. Но обеспечивает высокоточное, я бы сказал хирургическое поражение прежде всего ее военных объектов. Это то, что касается первоначальных целей операции.

Затем, очевидно, если будет принято соответствующее решение, российские подразделения начнут движение вперед с целью блокирования и разоружения группировок украинских войск. Им будет предложено сдать оружие и без всяких проблем отправиться по домам.

Что касается конечных рубежей, завершения операции, мы пока не можем говорить о них уверенно. Но с политической точки зрения целесообразно, наверное, установление российского военного контроля над Восточной и Юго-Восточной Украиной с выходом на Приднестровье. Будет ли линия разграничения проходить по Днепру или пойдет дальше на запад, будет решаться, исходя из политической и военной целесообразности.

Зеленский сегодня для России - военный преступник со всеми вытекающими для него последствиями. Возможно, уже в ближайшие часы Зеленский будет эвакуирован в одну из европейских столиц. Может быть, в Варшаву, Вильнюс или Лондон.

Думаю, что НАТО и США не станут влезать в военную авантюру на Украине. Об этом уже четко заявил американский президент Байден, для которого главным приоритетом на этом направлении является безопасность Литвы, Латвии и Эстонии. Туда уже вводят дополнительные контингенты войск. Сказано, что за Украину американская армия воевать не будет. Наш президент в своем заявлении послал достаточно жесткий месседж тем, кто попытается силовым путем воспрепятствовать российской военной операции.

Понятно, что нас ждут достаточно жесткие экономические, финансовые, политические санкции. Но, принимая решение о проведении этой операции, российское политическое руководство наверняка заранее готовилось к ним, думало о нейтрализации негативных последствий для нашей экономики.

Можно сказать, что наступает новая геополитическая реальность, фактически новая историческая эпоха. Задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой денацифицированной страной, гарантом государственности которой теперь будет Российская Федерация. В перспективе это может открыть окно для какого-то диалога с Западом, выработки новых механизмов обеспечения безопасности в Европе и в целом мировой стратегической стабильности. Рано или поздно, думаю, Западу придется смириться с новой геополитической реальностью и понять необратимость этих процессов.

Дмитрий Литовкин, главный редактор "Независимого военного обозрения"

- Для решения задач специальной военной операции на Украине наши Вооруженные силы применили высокоточное оружие. Не случайно Минобороны России еще в самом первом своем сообщении подчеркнуло, что гражданскому населению ничего не угрожает. То есть операция спланирована так, чтобы избежать массовой гибели людей и больших разрушений гражданской инфраструктуры.

На мой взгляд, достичь этой цели позволяет использование, прежде всего, крылатых ракет морского базирования "Калибр" с дальностью действия от 2,5 до 3,5 тысячи километров. Они, как известно, прицельно работают не только по морским объектам, но и по целям на суше. На Черноморском и Балтийском флотах России созданы корабельные группировки, которые обладают этим мощным оружием. Думаю, даже с Каспия "Калибры" могут достать.

Что-то подтягивать к нашему южному региону адмиралам даже не потребовалось. Не забывайте, в последние недели командование ВМФ проводило крупные военно-морские учения и практически весь флот России был выведен на оперативные и стратегические направления. Поэтому корабли и подлодки могли применить это оружие в ходе специальной военной операции.

Про подлодки я упомянул не случайно. Тот же Черноморский флот России имеет в составе шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка". Они как раз являются носителями крылатых ракет "Калибр". Ими же оснащены малые ракетные корабли, которые имеются в Черном море, на Каспии и Балтике. Хочу еще напомнить о прошлогодней операции, когда по Волго-Донскому каналу четыре боевых корабля перебрасывались с Каспия в Азовское море. То есть возможности использования "Калибров" у нашего Военно-морского флота широкие, и они могли быть сейчас реализованы.

Пока не могу ничего конкретного сказать о применении по военным объектам Украины нашей боевой авиации. Минобороны России об этом не сообщало. Но, судя по опыту сирийской кампании, дальние бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 вполне могли нанести удары по ВСУ своими боеприпасами в обычном снаряжении. Стоит обратить внимание, что в ходе недавней проверки сил быстрого реагирования Союзного государства экипажи Ту-22М3 дважды выполняли задачи по соседству с Украиной. То есть эти районы нашим летчикам знакомы.

К высокоточному оружию наземного базирования относятся оперативно-тактические комплексы "Искандер". Применяют их сейчас на Украине или нет, сказать не могу. Но, думаю, их однозначно используют для ударов по хорошо укрепленным военным объектам ВСУ в случае серьезного сопротивления российским войскам.