Электромагнитная волна защищает от вирусов

В борьбу с вирусом вступили не только медики, но и большая наука. В феврале 2020 год китайские ученые опубликовали модель возбудителя COVID-19. Стали ясны его строение и примерные размеры. На основе работ отечественных исследователей, которые велись с 70-х годов, российские ученые из Концерна "ГРАНИТ" пришли к выводу, что с помощью специального прибора и его электромагнитного излучения можно бороться с коронавирусом. Начали работать в этом направлении. И в результате этих разработок они создали прибор, способный решить эту задачу.

- Все началось с простого желания защитить себя и своих близких, - вспоминает Елена Бондарчук, вице-президент Концерна ГРАНИТ, компании-разработчика.

Весной 2020 года у ученых Научного центра Концерна ГРАНИТ родилась гипотеза, что, если патоген - возбудитель болезни получит электромагнитное воздействие (при условии, что оно будет безопасным для человека), его способность к размножению будет подавлена и в живом организме. Тогда и возникла идея найти способ воздействия на коронавирус, в том числе при помощи импульсных электромагнитных волн.

Работа с радиочастотными технологиями - одно из основных направлений деятельности концерна, известного производителя средств связи.

Его специалистам удалось зафиксировать различие в электромагнитном статусе здорового человека и заболевшего ковидом.

Фото: Концерн ГРАНИТ

- Мы целенаправленно искали способ снизить скорость размножения вируса, работая с оборудованием, которое имеет минимальные мощности, чтобы не создавать стресса для клеток самого организма, а влиять только на коронавирус, - рассказывает Игорь Турканов, Руководитель Научного центра Концерна ГРАНИТ.

Возможность с помощью определенного спектра влиять на коллективное поведение вирионов - частичек вируса, их жизнедеятельность и активность подтверждает и главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, профессор, дважды лауреат премии Совета Министров СССР Александр Дмитриев.

Научный центр Концерна ГРАНИТ привлек к разработке прибора более ста ученых-физиков из различных исследовательских институтов и научных школ. В мае 2020 года появился первый прототип аппарата, который может создать слабое электромагнитное поле нужной плотности на площади до 10 тысяч квадратных метров. При этом обеспечивается защитный и терапевтический эффект одновременно для большого количества людей.

- Коварство SARS-CoV-2 в том, что к моменту, когда иммунный ответ включается, патоген успевает многое в организме повредить. Терапевтический эффект достигается за счет нарушения связей внутри вирусной среды, что приводит к снижению скорости репликации (прим. Редакции: размножения) и дает время иммунитету для выработки адекватного ответа, - поясняет Игорь Турканов.

Клиническая эффективность прибора была подтверждена испытаниями, которые проходили с декабря 2020 по апрель 2021 на базе медицинских учреждений СамГМУ Минздрава России. Уже на 5-й день у 87 процентов пациентов ПЦР-тест был отрицательным. У участников исследования, которые подвергались воздействию аппарата, улучшались биохимические параметры крови, приходили в норму сатурация и частота дыхательных движений.

Фото: Концерн ГРАНИТ

Прибору дали название "ТОР" - по имени бога скандинавской мифологии, повелителя грома и молний - могучего Тора.

- Могу сказать без преувеличения, что аппарат "ТОР" спас мне жизнь…. Благодаря аппарату "ТОР" моя мама (78 лет) и вся наша семья перенесла заболевание всего за несколько дней и без последствий…. На 2-й день я почувствовал улучшение состояния, нормализацию температуры. На 4-й день - ПЦР отрицательный…. - это видеоотзывы конкретных людей о новой научной разработке российских физиков.

Эффективность прибора была подтверждена и в клинической больнице № 4 Владивостока. За 11 месяцев его применения среднее время пребывания пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" в стационаре сократилось на 3-5 суток и составило 8 койко-дней, что существенно меньше, чем в среднем по Приморскому краю и в целом по России. Эти данные подтвердила заместитель главного врача по медицинской части клиники Наталья Дицель. Доктор связывает их именно с применением аппарата "ТОР": "Больные с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции СОVID-19 в многопрофильном круглосуточном стационаре излечиваются и выписываются быстрее, чем в других больницах, перепрофилированных для лечения данной категории пациентов".

Если учесть, что каждый койко-день "ковидного" пациента обходится в регионах до 10 тысяч рублей и более, то применение аппарата в стационарах дает явный экономический эффект, к тому же это позволяет избежать дефицита перегрузки лечебных учреждений в период пандемии. Именно поэтому приборы "ТОР" уже используют и в ряде клиник Москвы, Хакассии, Северной Осетии, Приморья.

"ТОР" оказался полезен не только в медицинских учреждениях, но и в спортивных организациях. Например, Российской волейбольной федерации его применение помогло в сжатые сроки вылечить заболевших коронавирусом игроков и продолжить тренировки спортсменов в разных городах России.

- Использование аппаратов "ТОР" более чем положительно отразилось на физическом и эмоциональном состоянии спортивной команды и позволило сократить сроки пребывания на карантине почти в два раза, а также снизить время реабилитации после заболевания, - рассказал директор Волейбольного клуба "ЗЕНИТ-Санкт-Петербург" Владимир Самсонов.

В Курске приняли решение установить прибор в Юго-Западном университете, чтобы защитить от COVID-19 студентов и преподавателей.

Фото: Концерн ГРАНИТ

- Я всегда, как ученый, испытываю все на себе. И этот прибор помог мне легко пройти болезнь: у меня всего два дня температура была 37,2-37,4, затем стабилизировалась. И потом я просто проводил традиционный курс лечения, - рассказал ректор Юго-Западного университета, профессор Сергей Емельянов.

Одной из отличительных особенностей коронавируса является то, что он постоянно мутирует: за два года пандемии был выявлен уже десяток штаммов.

- Новые штаммы появляются тем чаще, чем больше вирус циркулирует в популяции. Так как в мире болеет много людей, вероятность мутаций увеличивается, - пояснил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

Но физики исходят из того, что каждый тип вируса обладает своими уникальными электромагнитными свойствами, поэтому при появлении новых штаммов можно оперативно перенастроить прибор под новую модификацию вируса.

Главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, профессор Александр Дмитриев называет гибкость в отношении новых штаммов одним из главных достоинств прибора.

При использовании технологии "ТОР" сроки разработки значительно сокращаются, потому что не требуются медико-биологические эксперименты. Соответственно, уменьшаются и экономические затраты, - говорит Александр Дмитриев.

- Такой прорыв, по сути, означает переворот в лечении и профилактике COVID-19, - считает заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Малинецкий. - Электромагнитное воздействие позволяет существенно уменьшить проблемы, которые возникают в случае заболевания: пациент болеет легче и поправляется быстрее. А для здорового человека есть большая вероятность вовсе не заболеть. Причем влияние на его организм прибор оказывает на уровне естественных природных электромагнитных фоновых значений. Таким образом, воздействие прибора помогает сохранить жизнь и здоровье людям во время пандемии, придает уверенности, позволяет свободно перемещаться и общаться друг с другом.

Результаты клинических исследований аппарата "ТОР" внесены в Международную медицинскую базу данных и клинических испытаний ClinicalTrials.gov, которую активно используют врачи всего мира, поскольку информация, публикуемая в этом реестре, подвергается тщательной проверке на предмет надежности, достоверности, и соответствия методологии исследования строгим международным стандартам.

Фото: Концерн ГРАНИТ

Новый аппарат защищен сертификатом Евразийского экономического союза и готов к применению на территории Содружества независимых государств.

Способ подавления жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, вирусов электромагнитным излучением, разработанный учеными Научного центра Концерна ГРАНИТ, официально признан изобретением и зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). В документации к изобретению указано, что оно может применяться в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и использоваться для терапевтического воздействия на различные биологические объекты при лечении воспалительных и вирусных заболеваний, послеоперационных осложнений у людей и животных, а также для дезинфекции предметов, помещений и обеззараживания агрикультур.

В сентябре прошлого года аппарат "ТОР" получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Результаты работы российских ученых были обнародованы на форуме "Микроэлектроника". А на экономическом форуме "Лучшее для России" новое медицинское изделие было названо открытием года.

В случае с коронавирусом как со всякой болезнью, нужен набор эффективных средств для его лечения и профилактики и одним из них является электромагнитное излучение.



