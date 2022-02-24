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24.02.2022 19:56
Рубрика: В мире

Энергетики говорят о "блэкауте" в Германии из-за недостатка энергоресурсов

Текст: Александр Саможнев
Энергетики предупреждают, что в Германии может произойти массовое отключение электричества из-за недостатка энергоресурсов. Но их голоса в значительной степени игнорировались, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

При этом многие эксперты и практики в энергетической отрасли предупреждают о явном "разрыве в электроэнергии", который может произойти не позднее текущего года и должен быть закрыт в случае чрезвычайной ситуации за счет импорта электроэнергии из европейского зарубежья.

Посол РФ в Германии: "Северный поток-2" важен для энергобезопасности Европы

Этот разрыв возникает из-за того, что мощности планируемых источников выработки электроэнергии сокращаются в течение многих лет в результате выхода из атомной и угольной энергетики. С 2022 года в Германии вообще не будет атомной энергии, а с 2038 года, как ожидается, и угольной электроэнергии.

Вместо этого для удовлетворения большей части спроса на электроэнергию используются трудно планируемые и зависящие от погодных условий, то есть неустойчивые, источники энергии - прежде всего, ветроэнергетика и фотоэлектрическая.

Газета Die Welt со ссылкой на четырех независимых операторов информировала, что уже в течение января 2020 года в Германии могло не быть резервов мощности в 0,5 гигаватта в сети в случае неблагоприятных условий. В январе 2021 года этот дефицит увеличился до 5,5 гигаватта, что примерно, соответствует мощности шести крупных электростанций.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Опасное лицемерие": немецкие политики об отказе от "Северного потока-2"

По оценкам экспертов, стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Германии должен газопровод "Северный поток-2", однако правительство отложило сертификацию проекта до лета текущего года под давлением США. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по внешнеполитическим вопросам Евгений Шмид отметил в этой связи, что кабмин ФРГ выдумывает все новые условия для запуска "Северного потока-2", выгоду от данной политики получают только США.

Между тем вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что из-за ситуации на Донбассе "Северный поток-2" не может быть запущен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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