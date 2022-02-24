ФСБ показала видео попавшего под ракетный обстрел ВСУ судна в Азовском море

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео результатов обстрела российского гражданского нефтегруза SGV-Flot в Азовском море.

На оперативных кадрах видно сильное повреждение и разрушение надстройки кормовой части судна. Видны пробоины и в спасательном боте, который находился на судне.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, судно попало под ракетный обстрел, который велся Вооруженными силами Украины со стороны Мариуполя. В результате обстрела на борту SGV-Flot возник пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение. Также под обстрел 24 февраля попало граждаснкое судно Serafim Sarovsky.