ФСБ: В Россию перешли более 40 украинских пограничников

42 украинских пограничника перешли на территорию РФ в Брянской области и Крыму. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в 11:15 мск в пункт пропуска "Троебортное" погрануправления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

По данным ЦОС ФСБ, украинские пограничники отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины. Также по данным ФСБ, в 12:10 мск в пункт пропуска "Джанкой" погрануправления ФСБ России по Республике Крым прибыли 16 военнослужащих ГПС Украины, которые также отказались проходить дальнейшую службу на Украине.

Как отметили в российской спецслужбе, по состоянию на 13.00 мск все украинские пограничники на российско-украинской границе перестали нести службу и покинули места своего расположения.