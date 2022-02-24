ФСБ: В Россию перешли более 40 украинских пограничников

42 украинских пограничника перешли на территорию РФ в Брянской области и Крыму. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в 11:15 мск в пункт пропуска "Троебортное" погрануправления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины.
Фото: Максим Захаров/ РИА Новости
По данным ЦОС ФСБ, украинские пограничники отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины. Также по данным ФСБ, в 12:10 мск в пункт пропуска "Джанкой" погрануправления ФСБ России по Республике Крым прибыли 16 военнослужащих ГПС Украины, которые также отказались проходить дальнейшую службу на Украине.
Как отметили в российской спецслужбе, по состоянию на 13.00 мск все украинские пограничники на российско-украинской границе перестали нести службу и покинули места своего расположения.