Гаджеты для введения лекарств выходят на рынок

Новости

"МЮ" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" 01:03
Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева 00:38
Италия откроется для российских туристов с 1 марта 23.02.2022
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта 23.02.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube 23.02.2022
Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" 23.02.2022
Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон 23.02.2022
Пушилин: Ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем 23.02.2022
Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 23.02.2022
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.02.2022
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 23.02.2022
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 23.02.2022
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 23.02.2022
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 23.02.2022
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 23.02.2022
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 23.02.2022
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 23.02.2022
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 23.02.2022
Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти 23.02.2022
В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка 23.02.2022
Евросоюз официально ввел санкции против России 23.02.2022
В России подорожали молочные продукты и овощи 23.02.2022
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 23.02.2022
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 23.02.2022
У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амирова обнаружили опухоль головного мозга 23.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 01:03
Рубрика: Общество

Гаджеты для введения лекарств выходят на рынок

Текст: Олег Капранов, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое мобильное приложение для управления инсулиновой помпой. В России устройств такого типа пока не зарегистрировано, но их появление можно ожидать в ближайшем будущем.

Версия, одобренная регулятором в США, позволяет автоматически доставлять в организм болюсный инсулин (инсулин короткого действия, обеспечивает усвоение углеводов, поступающих с едой). Функция пока доступна только для пользователей из США.

В компании Tandem Diabetes Care заявили, что введение болюсного инсулина - самый частый сценарий взаимодействия с помпой. Автоматизация введения препарата и возможность управления со смартфона позволит сделать процедуру более комфортной.

В России применение таких систем пока не зарегистрировано, отмечает Михаил Левин, руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России. "Для них у Росздравнадзора предусмотрен упрощенный порядок регистрации. Не исключаю, что в ближайшее время им могут воспользоваться российские производители", - добавил он.

При этом сами инсулиновые помпы для оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в стране выпускаются и, более того, предоставляются гражданам бесплатно по программе госгарантий.

Одним из ключевых вопросов при использовании таких гаджетов является безопасность - от внешних воздействий и от ошибок. Согласно позиции Росздравнадзора основное требование к приложениям такого типа, чтобы данные передавались в неизменном виде.

Фото: РИА Новости
После омикрона может появиться более тяжелая мутация коронавируса

Что же касается внешних воздействий, то, как отмечают в "Лаборатории Касперского", на сегодняшний день атак на имплантируемые устройства, такие как нейростимуляторы или помпы, не зафиксировано. Впрочем, существуют исследования, показывающие наличие в имплантируемых устройствах или ПО для управления ими уязвимостей, которые могут со временем начать эксплуатировать злоумышленники. Риски будут возрастать в случае объединения носимых и имплантируемых устройств в сеть и появления возможностей для централизованных атак и заражений через единую точку входа.

"Атаки, например с целью подмены показателей или управления ими, могут быть интересны, только если цель злоумышленников - конкретный человек. Такие атаки очень сложно и дорого организовать, поэтому такие истории очень редки. Более реальны случаи, если оборудование перестанет работать из-за атак шифровальщиков", - сообщил "РГ" Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

В 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год

Для защиты от угроз пользователям стоит следовать общим правилам кибербезопасности, если они применимы. Речь идет, например, об установке сложных паролей для приложений, двухфакторной аутентификации. Кроме того, не стоит подключаться к общественным Wi-Fi для передачи данных.

По оценкам экспертов, рынок устройств для контроля здоровья в ближайшие годы будет активно расти. Так, по данным Deloitte, в 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших