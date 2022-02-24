Гаджеты для введения лекарств выходят на рынок

Версия, одобренная регулятором в США, позволяет автоматически доставлять в организм болюсный инсулин (инсулин короткого действия, обеспечивает усвоение углеводов, поступающих с едой). Функция пока доступна только для пользователей из США.
В компании Tandem Diabetes Care заявили, что введение болюсного инсулина - самый частый сценарий взаимодействия с помпой. Автоматизация введения препарата и возможность управления со смартфона позволит сделать процедуру более комфортной.
В России применение таких систем пока не зарегистрировано, отмечает Михаил Левин, руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России. "Для них у Росздравнадзора предусмотрен упрощенный порядок регистрации. Не исключаю, что в ближайшее время им могут воспользоваться российские производители", - добавил он.
При этом сами инсулиновые помпы для оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в стране выпускаются и, более того, предоставляются гражданам бесплатно по программе госгарантий.
Одним из ключевых вопросов при использовании таких гаджетов является безопасность - от внешних воздействий и от ошибок. Согласно позиции Росздравнадзора основное требование к приложениям такого типа, чтобы данные передавались в неизменном виде.
Что же касается внешних воздействий, то, как отмечают в "Лаборатории Касперского", на сегодняшний день атак на имплантируемые устройства, такие как нейростимуляторы или помпы, не зафиксировано. Впрочем, существуют исследования, показывающие наличие в имплантируемых устройствах или ПО для управления ими уязвимостей, которые могут со временем начать эксплуатировать злоумышленники. Риски будут возрастать в случае объединения носимых и имплантируемых устройств в сеть и появления возможностей для централизованных атак и заражений через единую точку входа.
"Атаки, например с целью подмены показателей или управления ими, могут быть интересны, только если цель злоумышленников - конкретный человек. Такие атаки очень сложно и дорого организовать, поэтому такие истории очень редки. Более реальны случаи, если оборудование перестанет работать из-за атак шифровальщиков", - сообщил "РГ" Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".
Для защиты от угроз пользователям стоит следовать общим правилам кибербезопасности, если они применимы. Речь идет, например, об установке сложных паролей для приложений, двухфакторной аутентификации. Кроме того, не стоит подключаться к общественным Wi-Fi для передачи данных.
По оценкам экспертов, рынок устройств для контроля здоровья в ближайшие годы будет активно расти. Так, по данным Deloitte, в 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год.