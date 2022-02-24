Гаджеты для введения лекарств выходят на рынок

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое мобильное приложение для управления инсулиновой помпой. В России устройств такого типа пока не зарегистрировано, но их появление можно ожидать в ближайшем будущем.

Версия, одобренная регулятором в США, позволяет автоматически доставлять в организм болюсный инсулин (инсулин короткого действия, обеспечивает усвоение углеводов, поступающих с едой). Функция пока доступна только для пользователей из США.

В компании Tandem Diabetes Care заявили, что введение болюсного инсулина - самый частый сценарий взаимодействия с помпой. Автоматизация введения препарата и возможность управления со смартфона позволит сделать процедуру более комфортной.

В России применение таких систем пока не зарегистрировано, отмечает Михаил Левин, руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России. "Для них у Росздравнадзора предусмотрен упрощенный порядок регистрации. Не исключаю, что в ближайшее время им могут воспользоваться российские производители", - добавил он.

При этом сами инсулиновые помпы для оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в стране выпускаются и, более того, предоставляются гражданам бесплатно по программе госгарантий.

Одним из ключевых вопросов при использовании таких гаджетов является безопасность - от внешних воздействий и от ошибок. Согласно позиции Росздравнадзора основное требование к приложениям такого типа, чтобы данные передавались в неизменном виде.

Что же касается внешних воздействий, то, как отмечают в "Лаборатории Касперского", на сегодняшний день атак на имплантируемые устройства, такие как нейростимуляторы или помпы, не зафиксировано. Впрочем, существуют исследования, показывающие наличие в имплантируемых устройствах или ПО для управления ими уязвимостей, которые могут со временем начать эксплуатировать злоумышленники. Риски будут возрастать в случае объединения носимых и имплантируемых устройств в сеть и появления возможностей для централизованных атак и заражений через единую точку входа.

"Атаки, например с целью подмены показателей или управления ими, могут быть интересны, только если цель злоумышленников - конкретный человек. Такие атаки очень сложно и дорого организовать, поэтому такие истории очень редки. Более реальны случаи, если оборудование перестанет работать из-за атак шифровальщиков", - сообщил "РГ" Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

В 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год

Для защиты от угроз пользователям стоит следовать общим правилам кибербезопасности, если они применимы. Речь идет, например, об установке сложных паролей для приложений, двухфакторной аутентификации. Кроме того, не стоит подключаться к общественным Wi-Fi для передачи данных.

По оценкам экспертов, рынок устройств для контроля здоровья в ближайшие годы будет активно расти. Так, по данным Deloitte, в 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год.