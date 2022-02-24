Генерал Липовой: Мы просто идем остановить конфликт

Новости

СК возбудил дела после обстрелов в Донбассе и Белгородской области 19:27
На Кубани госпитализировали моряка, раненного при ракетной атаке ВСУ 19:15
За пять лет в России отремонтируют 7,3 тысячи школ 19:06
В ЛНР заявили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах 18:58
Мишустин премьеру Казахстана: Запад пытается разобщить нас, но мы вместе 18:57
ЦБ анонсировал аукцион репо "тонкой настройки" 18:45
РЖД назначили более 3600 допмест в поездах с юга России в Москву 18:41
Патриарх Кирилл выступил с обращением к верующим 18:33
Украинцы остаются работать в России 18:19
Власти Чехии объявили о прекращении выдачи виз россиянам 18:18
До конца недели в Москве сохранятся условия для образования гололедицы 18:17
Отели Севастополя заморозили цены для туристов 18:15
МЧС Краснодарского края получит высокопроходимую технику 18:12
Захарова обвинила Запад в стремлении стравить страны бывшего СССР 18:10
Глава фракции "ЕР": Мы предупреждали страны Запада, но нас не слышали 18:09
МИД: Москва примет жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС 18:02
РПЦ не будет поднимать вопрос о возвращении отнятых в 1922 году церковных ценностей 18:00
"Новые люди" согласны, что миром проблему с Украиной не решить 18:00
Захарова обвинила Запад в отказе от переговоров с Россией 17:51
Захарова: Европе стоит подумать, к чему могло привести обладание Киева ядерным оружием 17:50
Матвиенко: Выступающие против спецоперации россияне думают о сиюминутных проблемах 17:50
В Симферополе арестовали подозреваемых в подготовке теракта в часовне 17:50
МВД России предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций 17:43
Глава Крыма подписал указ о режиме повышенной готовности из-за беженцев 17:35
Российский рынок акций обновил многолетние минимумы 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 18:23
Рубрика: Власть

Генерал Липовой: Мы просто идем остановить конфликт

Текст: Иван Петров
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Свое мнение по поводу происходящего на Украине высказал в беседе с "РГ" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. Онлайн-трансляция

- Здесь нужно оговориться сразу: Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной, Россия лишь хочет остановить кровопролитие на Донбассе и Луганске, и поэтому была вынуждена приступить к проведению военной спецоперации по принуждению Украины к миру. Стоит отбросить в сторону политику и просто по-человечески задаться вопросом: сколько можно издеваться над людьми? Мало погибло в 2014 и в 2015 годах? Независимость ДНР и ЛНР признана - все, дайте республикам жить спокойно".

Украине и так есть чем заняться, полно внутренних проблем. Но нет, президент Зеленский решил, что самое главное для его выпотрошенной и измученной Западом страны - это продолжить атаковать Донбасс. Адекватность президента Украины уже давно под большим вопросом. И Россия делает сейчас единственно верные шаги к урегулированию конфликта: она встает на защиту ДНР и ЛНР. Так как все остальные возможности и аргументы были попросту исчерпаны.

Не будет никакой оккупации Украины, не будет ничего из того, о чем сейчас истерично кричит западная пресса. Мы просто идем остановить конфликт. Достаточно настрадались мирные жители Донбасса и Луганска. Хватит смертей. И решение президента Владимира Путина здесь - единственно верное. Россия не впервые устанавливает мир на граничащих с ней территориях. Так было в ситуации с Грузией в 2008 году. И в этом спектакле абсурда мы наконец-то поставим последнюю точку.

Власть Работа власти Внешняя политика Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин обратился с телеобращением. Главное
Песков рассказал о сроках спецоперации России на Украине
ФСБ показала видео попавшего под ракетный обстрел ВСУ судна в Азовском море
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД