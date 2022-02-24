Генерал Липовой: Мы просто идем остановить конфликт

Свое мнение по поводу происходящего на Украине высказал в беседе с "РГ" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:

- Здесь нужно оговориться сразу: Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной, Россия лишь хочет остановить кровопролитие на Донбассе и Луганске, и поэтому была вынуждена приступить к проведению военной спецоперации по принуждению Украины к миру. Стоит отбросить в сторону политику и просто по-человечески задаться вопросом: сколько можно издеваться над людьми? Мало погибло в 2014 и в 2015 годах? Независимость ДНР и ЛНР признана - все, дайте республикам жить спокойно".

Украине и так есть чем заняться, полно внутренних проблем. Но нет, президент Зеленский решил, что самое главное для его выпотрошенной и измученной Западом страны - это продолжить атаковать Донбасс. Адекватность президента Украины уже давно под большим вопросом. И Россия делает сейчас единственно верные шаги к урегулированию конфликта: она встает на защиту ДНР и ЛНР. Так как все остальные возможности и аргументы были попросту исчерпаны.

Не будет никакой оккупации Украины, не будет ничего из того, о чем сейчас истерично кричит западная пресса. Мы просто идем остановить конфликт. Достаточно настрадались мирные жители Донбасса и Луганска. Хватит смертей. И решение президента Владимира Путина здесь - единственно верное. Россия не впервые устанавливает мир на граничащих с ней территориях. Так было в ситуации с Грузией в 2008 году. И в этом спектакле абсурда мы наконец-то поставим последнюю точку.