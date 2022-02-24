Глава ЛНР: ВСУ прячутся за спинами мирных жителей

Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил украинских силовиков в попытках спрятаться за спинами мирных жителей. Об этом сообщает Луганский информцентр.

"Противник сейчас предпринимает попытки прятаться за спины мирных граждан, располагать орудия внутри жилых массивов, вплоть до того, что на крышах домов и так далее", - заявил Пасечник.

В то же время он признал, что во многих случаях "военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие". По мнению Пасечника, это свидетельствует о том, что "противник деморализован".