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Рубрика: Экономика

Глава РСПП Шохин: Бизнес просит продлить меры его поддержки

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин попросил Владимира Путина от имени бизнеса продлить меры его поддержки в условиях санкций. Об этом глава РСПП заявил в ходе встречи с президентом РФ.

"Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений и коснутся многих секторов - финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок. И, чтобы сдемпфировать все эти ограничения, российскому бизнесу придется работать еще более энергично и эффективно", - пояснил Шохин.

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Президент РССП предложил Путину продлить меры поддержки бизнеса - в частности, корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестпроектов. По его мнению, это повысило бы предсказуемость реализации инвестиционных проектов.

Также Шохин предложил ввести налоговые режимы, которые снимут "дискриминационные условия функционирования цифровых активов", и попросил не затягивать с легализацией криптовалют.

"Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, с учетом ограничений разного рода. Но не только государство, экономика в целом, научились переживать кризисы, но и российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться", - добавил Александр Шохин.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз промышленников и предпринимателей Президент

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