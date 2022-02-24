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24.02.2022 02:10
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за сравнение СССР с фашизмом

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
За отождествление СССР с фашистской Германией могут ввести штрафы в размере от одной до ста тысяч рублей либо арест на 15 суток. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Авторами стали вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Проект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне. Штраф для граждан, согласно поправкам, составит от одной до двух тысяч рублей, также возможен арест на срок до пятнадцати суток. За рецидив штраф вырастет до 2,5 - 5 тысяч рублей. Должностное лицо оштрафуют на сумму от одной тысячи до четырех тысяч рублей, а за повторное нарушение - на пять - двадцать тысяч. А компании - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (на пятьдесят - сто тысяч рублей за повтор).

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Поправки в КоАП продолжают ранее принятый закон, который установил запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии. Это касается публичных выступлений, произведений, СМИ, включая публикации в интернете.

Елена Ямпольская уточнила, что штрафы предложены такие же, как и за незаконное использование нацистской символики. При этом глава комитета не исключила, что финансовые санкции ко второму чтению могут ужесточить. По ее словам, приходят обращения от граждан с такой просьбой.

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