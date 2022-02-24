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24.02.2022 15:58
Рубрика: Культура

Illustrators и n'RIS запускают конкурс логотипов

С 21 февраля по 11 апреля 2022 года сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов Illustrators совместно с онлайн-сервисом защиты авторских прав n'RIS проводят конкурс логотипов для нового проекта ARTISTS.
Фото: Предоставлено Art Cloud Фото: Предоставлено Art Cloud
Фото: Предоставлено Art Cloud

ARTISTS - это разрабатываемая интернет-платформа для дизайнеров, художников и иллюстраторов, с маркетплейсом, витриной творческих работ и цифровым сервисом защиты авторских прав иллюстраторов Art Cloud от n'RIS.

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Экспертное жюри выберет лучшие варианты логотипов по ходу конкурса, и они обязательно попадут в ротацию на сайте ARTISTS. Три финалиста получат в качестве приза графические планшеты. Всем без исключения участникам, чьи работы будут отвечать заявленным требованиям, предоставляется 2 месяца подписки на сервис Art Cloud и 200 МБ для бесплатной загрузки авторских объектов.

Art Cloud - это онлайн-сервис для регистрации изображений и защиты авторства. Art Cloud фиксирует приоритет авторского права на изображения и дает возможность их защищенного обнародования. Автор, загрузивший свою работу на сервис, получает свидетельство с идентификационным номером и электронно-цифровой подписью, персональными данными, датой и временем загрузки, а также QR-кодом Certified by n'RIS.

На конкурс принимается неограниченное количество логотипов, предварительно загруженных как отдельные файлы на онлайн-сервис Art Cloud.

Победителей конкурса объявят 21 апреля. Но уже 11 апреля Illustrators начнет публиковать шорт-лист с лучшими логотипами. С теми участниками, кто попал в список, организаторы готовы заключить лицензионный договор. В случае согласия авторов работы победителей останутся на сайте сообщества в качестве бесплатной рекламы их творчества.

Подробная информация о конкурсе на сайте.

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