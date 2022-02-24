Intel анонсировала новые процессоры для ноутбуков

Intel представила новые процессоры Intel Core 12-го поколения для ноутбуков. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Процессоры созданы на базе гибридной архитектуры Intel и сочетают в себе производительные ядра (P-ядра) и энергоэффективные ядра (E-ядра). Они поддерживают до 14 ядер с новой архитектурой, интегрированную графику Intel Iris X, оперативную память DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4. Кроме того, в чипы интегрирован Wi-Fi нового поколения - Wi-Fi 6E. Поддерживается интерфейс Thunderbolt 4 для подключения аксессуаров.

Первые лэптопы появятся в продаже в марте 2022 года, а до конца года выйдет более 250 новых моделей от Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung и других брендов.