Италия откроется для российских туристов с 1 марта

Принимать туристов готовы все больше европейских стран, с 1 марта гостей с ПЦР-тестами и справками ждет Италия. Все ограничения на въезд туристов вслед за Норвегией и Словенией сняли также на португальском острове Мадейра.

Въезжать в Италию туристы смогут по ПЦР-тестам, экспресс-тестам на антиген или по справке о перенесенном заболевании COVID-19, приводят в Ассоциации туроператоров России (АТОР) данные из сообщения генконсульства Италии в России. Можно предъявить и сертификат о вакцинации, но только препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств. Российская вакцина "Спутник V" в этот список пока не входит. Но и при отсутствии перечисленных документов в Италию также можно будет въехать с туристическими целями, но придется пройти карантин в течение пяти дней, а потом сдать анализ на антигены или молекулярный тест на COVID-19.

Страны южной Европы сильно заинтересованы в восстановлении потока российских туристов

Пока о возобновлении выдачи виз не сообщалось. Но с 3 мая 2021 года Италия начала выдавать туристические визы только тем российским гражданам, у которых они истекли в период с 1 января 2020 года. Можно воспользоваться действующей шенгенской визой или получить визу в диппредставительстве другой страны, например, Греции. Но в этом случае Греция должна быть первой страной въезда.

Другие страны к началу "высокого" сезона вообще снимают все ограничения на въезд для туристов. Примеру Норвегии и Словении последовали на португальском острове Мадейра. Теперь попасть на остров можно по тем же правилам, как и до пандемии, то есть без сертификата о вакцинации, ПЦР-тестов или тестов на антиген. Но на острове действует масочный режим.

Прямые рейсы на Мадейру с 20 февраля начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Авиабилет в одну сторону на одного человека стоит от 27,7 тыс. рублей. Обратиться за визой можно в визовый центр Португалии в Москве и регионах, отмечают в АТОР.

Положение на выездном туристическом рынке осложняет ситуация вокруг Украины. Туристам, которые сейчас находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты в южных регионах России, стоит держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, отметили в Ростуризме. Накануне Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) рекомендовало перевозчикам избегать полетов в воздушном пространстве России и Беларуси в пределах 100 морских миль от их границ с Украиной.

Кроме того, некоторые страны Европы хотели бы ввести какую-то форму запрета на въезд граждан России в Евросоюз, отмечает профессор РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Но южная Европа вряд ли проголосует за такое решение, говорит она. Та же Италия очень сильно пострадала от спада в туротрасли за время пандемии. Также в восстановлении потока туристов из России заинтересованы в Болгарии, Греции, Испании, Франции, Чехии и других странах.

Сейчас основные риски связаны с изменением маршрутов и увеличением продолжительности полетов, что приведет и к повышению стоимости билетов, добавляет профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

Время покажет, что Европа не готова разорвать туристические контакты с Россией, и наши туристы хотели бы иметь возможность выезжать на отдых в Европу, считают эксперты.