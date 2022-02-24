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24.02.2022 15:01
Рубрика: Экономика

Юристы рекомендовали бизнесу отказаться от практики откатов

Текст: Владислав Куликов
Эксперты Ассоциации юристов России предупредили: компании, которые при выполнении государственных контрактов увлекаются откатами, рискуют оказаться в банкротах. А их руководство может пойти под суд.

Нередко компания соглашается платить откат, чтобы получить крупный государственный заказ, рассказывают юристы. Но это рискованная практика. В итоге компании может не хватить средств, чтобы выполнить заказ в срок, а это может привести к серьезным и финансовым проблемам, и проблемам с законом.

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"Если компания берется за строительство стратегически важного объекта, но не справляется с задачей, например, не сдает объект вовремя, то может не просто лишиться оставшейся части оплаты, но и заплатить солидную неустойку, - говорит член комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности "банкротства" Илья Софонов. - Следом (прежде всего это касается госконтрактов) всегда идет уголовное дело против руководства".

Помимо прочего, продолжает член комиссии АЮР, у компании-подрядчика в бюджете нередко образуется "дыра", именуемая кассовым разрывом. "Как мы видим из нашего опыта, чтобы "заткнуть" эту дыру, строительные компании нередко как бы "занимают" деньги, которые они уже получили, из другого проекта". А чтобы залатать вторую "брешь", которая неминуемо образуется во втором проекте, компания залезает в бюджет третьего проекта и так происходит до бесконечности. "По нашему опыту, компания в итоге не справляется, этот кассовый разрыв так и продолжает "гулять" по бюджету компании, - говорит Илья Софонов. - И как только происходит какой-нибудь эксцесс в виде задержки оплаты по еще какому-нибудь из проектов, компания просто не выдерживает кредиторской нагрузки и скатывается в банкротство".

В свою очередь партнер "Первой Юридической Сети" Павел Курлат подчеркивает: если организация начинает играть в подобные недобросовестные игры, то в итоге проигрывает. "Надо понимать, что при существенной величине, так называемых откатов, это напрямую влияет на экономическую эффективность конкретной сделки, - говорит он. - При невозможности своевременно и качественно выполнить работы, возвести объект или что-то изготовить включается тот же самый механизм штрафных санкций, расторжения договора и, допустим, взыскания убытков, которые могут привести к банкротству данного подрядчика. В любом случае это рисковая игра".

Тем более, что подобные договоры содержат условия о фиксированной стоимости услуг и не предполагают возможности их увеличения в случае каких-то обстоятельств. "Грубо говоря, организация должна рассчитывать свои силы, входя в проект, и понимать, что если заключаешь такой договор и еще возлагаешь на себя риск по значительному увеличению цены тех же материалов, плюс еще - платишь откат, то риски значительно возрастают", сказал Павел Курлат.

Экономика Бизнес

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