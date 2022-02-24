К 350-летию со дня рождения Петра I о нем снимают анимационный фильм

24 февраля "Газпром-Медиа Холдинг" объявил о том, что усиливает анимационное направление - создает кинокомпанию "Ярко". Причем на базе другой - "ТойРой Медиа", которая вошла в состав ГПМ в 2021 году. Таким образом, холдинг развивает производство детского и семейного контента. В 2022 году студия планирует выпустить 478 минут анимации, в в 2023 году - 905 минут.

Сериал "Петр I. Факты и мифы" - один из тех, которые готовит студия "Ярко". Компания будет развивать как имеющиеся бренды, так и новые франшизы. В разработке и производстве находятся 12 проектов, которые ориентированы на детей до 12 лет. Зрителей ждут сериалы "Спорт Тоша" и "Команда Матч" - готовятся по заказу "Матч ТВ", "Лесенка знаний: мастерство" - по заказу Rutube, а также - "Ботики", "Улетная доставка" и перезапуск "Дракоши Тоши".

Студия "Ярко" при производстве мультфильмов будет использовать системы искусственного интеллекта, облачные решения хранения и обмена информацией, что дает возможность масштабировать производство и эффективно работать в удаленном режиме.

У компании уже появился свой сайт. Если на него зайти, можно увидеть, что объявлен ряд вакансий по таким специальностям, как "Линейный продюсер", "3D аниматор", и другим столь востребованным в те времена, когда отечественная анимация переживает подьем.