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Рубрика: Культура

К 50-летию с момента выхода в прокат: 20 фактов о фильме "Крестный отец"

Текст: Александра Кислухина
С 24 февраля 2022 года легендарную киноклассику снова можно будет увидеть на больших экранах - картина выйдет в российский прокат. Козни мафии, нежелание студии снимать Брандо, необычный реквизит - "РГ" собрала самые интересные факты о "Крестном отце", которые заставят пересмотреть фильм тех, кто его уже видел, и впервые погрузиться в мир итальянской мафии тех, кто еще не знаком с сюжетом.

- Питер Барт из Paramount купил права на экранизацию книги Марио Пьюзо "Крестный отец" еще до того, как она была закончена, когда это был всего лишь 20-страничный набросок.

- Криминальный авторитет Джо Коломбо и его организация Итало-американская Лига гражданских прав начали кампанию с целью запретить съемки фильма.

- Перед съемками режиссер Фрэнсис Коппола организовал совместный ужин для основного актерского состава, где стол был накрыт так, как это традиционно делалось в итальянской семье. При этом артисты не должны были выходить из своих образов. Коппола считал, что так исполнители ролей смогут органично проникнуться чувством семейственности по отношению друг к другу.

- Исполнитель одной из главных ролей Марлон Брандо хотел, чтобы Дон Корлеоне выглядел "как бульдог", поэтому перед пробами он набил щеки ватой. Уже на съемках он носил специально сделанную дантистом капу; сейчас она выставлена в Американском музее движущегося изображения в Квинсе, штат Нью-Йорк.

- Автор книги Марио Пьюзо лично написал письмо Марлону Брандо, в котором признался, что, по его мнению, он единственный человек, кто может сыграть Дона.

- Продюсер Аль Радди украл копию фильма у Paramount, чтобы провести эксклюзивный показ "Крестного отца" для мафии.

Фото: kinopoisk.ru
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- В 1990 году "Крестный отец" был включен в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке Конгресса, поскольку был признан "культурно, исторически или эстетически значимым".

- "Крестный отец" был самым кассовым фильмом 1972 года и на тот момент - самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, пока год спустя не вышел фильм "Изгоняющий дьявола".

- Руководители Paramount не хотели, чтобы Брандо снимался в фильме, так как в то время он был известен своими выходками на съемочной площадке.

- Марлон Брандо пользовался карточками с подсказками на съемочной площадке. По одной версии - потому, что не заучивал свои реплики, предпочитая импровизировать. По другой - Коппола настаивал на карточках, так как Брандо не учил свои реплики.

- Общее экранное время Марлона Брандо в фильме составляет менее одного часа.

- У Аль Пачино был подписан контракт на участие в фильме "Банда, не умевшая стрелять", съемки которого пересекались с "Крестным отцом". Но ему удалось расторгнуть контракт, и в том фильме снялся Роберт Де Ниро.

- Аль Пачино заработал всего 35 000 долларов за главную роль в фильме - столько же, сколько Джеймс Каан и Дайан Китон, и на 1000 долларов меньше, чем Роберт Дюваль.

- Копполе было сказано снять не более 2 часов 15 минут материала, иначе студия перенесет монтаж из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Он сделал, как его просили. Но в ответ услышал, что "снимал фильм, а в итоге получился трейлер". В конечном счете студия поддержала более длинный вариант, но монтаж все равно перенесли в Лос-Анджелес.

- Очереди, выстраивавшиеся на показы "Крестного отца", когда он только вышел, были колоссальными. В Вествуде предприимчивые студенты Калифорнийского университета брали по 5 долларов за то, чтобы держать место в очереди.

- "Крестный отец" занимает 2-е место в списке величайших американских фильмов всех времен Американского института киноискусства, уступая только драматическому фильму 1941 года под названием "Гражданин Кейн".

- "Крестный отец" был номинирован на 11 премий "Оскар" и получил три: в категориях Лучший фильм, Лучшая мужская роль (Марлон Брандо) и Лучший адаптированный сценарий (Коппола и Пьюзо).

Фото: kinopoisk.ru
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- "Крестный отец 2" также был номинирован на 11 премий "Оскар" и получил шесть: за Лучший фильм, Лучшую режиссуру (Коппола), Лучший адаптированный сценарий, Лучшая мужская роль второго плана (Де Ниро), Лучшие декорации, Лучший саундтрек. Третья часть франшизы при семи номинациях осталась без наград Академии.

- Композитор Нино Рота был номинирован на премию "Оскар" за Лучшую музыку к фильму "Крестный отец", но номинацию отменили, когда стало известно, что некоторые мотивы были изначально написаны для итальянского фильма "Фортунелла" 1958 года.

- Удивительно, но абсолютная правда: в фильме "Крестный отец" слова "мафия" и "мафиози" не произносятся ни разу.

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