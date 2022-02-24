Как 20 лет назад белорусы одержали хоккейную победу

Хоккей бывает коварен до такой степени, что от печали до радости и, к сожалению, наоборот дистанция совсем не огромного размера в одну шайбу. Так было и на только что закончившейся в Пекине зимней Олимпиаде-2022: в счастливом для сборной России полуфинале со шведами и минорном финале с финнами.

Василий Панков в восторге от фантастического гола, забитого шведам его другом белорусским защитником Владимиром Копатем. Фото: vk.com / СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

Так было и 20 лет назад, в красивую дату 20.02.2002, когда свою самую запоминающуюся и значимую по сей день хоккейную победу одержали белорусы.

Более того, эта победа над шведами в четвертьфинале Олимпиады в американском Солт-Лейк-Сити вошла не только в историю белорусского и шведского хоккея, она стала новостью всемирного масштаба и в этом качестве не забыта и 20 лет спустя. Даже людям, толком ничего не смыслящим в хоккее, очень увлекательно смотреть с разных ракурсов телекамер, как шайба, смекалисто брошенная белорусским защитником Владимиром Копатем издалека, из средней зоны, из одного из олимпийских колец, вмороженных в лед арены в городке Вест-Велли-Сити, довольно долго кружась в воздухе, летит к шведским воротам. То, что случилось дальше, вполне достойно перьев Гоголя, Булгакова, Стивена Кинга и родившегося в Витебске Лазаря Лагина, автора "Старика Хоттабыча". Знаменитый вратарь Томми Сало, увидев, что к его голове приближается опасный снаряд, слегка подпрыгнул, после чего шайба угодила ему в лоб, подскочила и приземлилась за его спиной аккурат в воротах сборной Швеции. До конца матча оставалось меньше двух с половиной минут, белорусы повели 4:3 и сохранили это преимущество до финальной сирены.

Никакого чуда на льду не было, а была закономерная победа великолепных белорусов и их тренера

Именно после этого эпизода на грани волшебства и фантастики и Копать, и даже Сало, ранее хорошо узнаваемый, но в кругах хоккейных болельщиков, стали всемирно известны. Но это только лишь окончание захватывающей хоккейной драмы, по ходу которой белорусская команда еще по крайней мере дважды удивляла чем-то реально чудесным. И чудеса эти были вполне закономерны, в них угадывался твердый почерк главного тренера Владимира Крикунова. Родившийся в вятских краях в Кирово-Чепецке, много поигравший защитником в хороших советских клубах, он ярко начинал тренерскую карьеру во второй половине 1980-х годов в минском "Динамо". Ныне 71-летний Владимир Васильевич тренирует до сих пор, уже после белорусского чуда в его послужном списке были сборная России, которая под его началом обыграла звездных канадцев на Олимпиаде-2006 в Турине, московское "Динамо", которое стало при нем чемпионом России в 2005-м, и другие известные клубы. Приглашение Крикунова в белорусскую сборную в начале 2000-х оказалось удачным решением: уже до матча со Швецией казалось, что команда задачу на Олимпиаду выполнила, в трудной борьбе опередив в предварительном турнире Украину, Швейцарию и Францию и получив право играть в том самом четвертьфинале.

Швеция же образца 2002 года казалась непобедимой не только болельщикам многих стран, но и специалистам. Их тренер Харди Нильссон применял необычную для своего времени тактику, прозванную торпедной атакой. Это были времена, когда олимпийский хоккей с 1998 по 2014 год собирал всех сильнейших игроков мира, а в Национальной хоккейной лиге устраивался специальный перерыв в регулярном чемпионате. Шведы именно в 2002-м собрали состав исключительно талантливый, а солировали в команде ярчайшие звезды мирового хоккея, защитник Никлас Лидстрем и нападающий Матс Сундин. Томми Сало, игравший в НХЛ за "Эдмонтон", тоже считался большой звездой. Сало и Сундин в 1994 году уже выигрывали первое в шведской хоккейной истории олимпийское "золото", а через восемь лет вся страна была уверена в том, что команда Нильссона должна тот успех повторить. В мечтах многих шведов появлялась великая хоккейная держава, по степени могущественности не уступавшая временам Карла XII.

Белорусы, в составе которых в ту пору был только один игрок, выдающийся защитник Руслан Салей, могли противопоставить шведскому могуществу только одно надежное средство - комбинационный хоккей советского образца. И он был явлен шведам в самые неудобные для них минуты матча, когда от белорусов такой прыти ожидать было почти невозможно. В самом деле, все поначалу шло по плану Нильссона. Лидстрем уже на 4-й минуте первого периода открыл счет в численном большинстве, а следом удалились сразу два белоруса. Однако белорусы в этой сложнейшей ситуации убежали в отчаянную контратаку, и Сундин вынужден был не по правилам атаковать Копатя. И тут же при игре уже 3 на 4 Олег Романов мощным броском поразил верхний угол ворот Сало. Удаление Сундина в итоге аукнулось дважды: вскоре судья наказал еще одного шведа, и Дмитрий Дудик на 10-й минуте четко реализовал белорусское преимущество в двух игроков.

Вот тут-то шведам стало не по себе. Вместо легкой прогулки с заведомо более слабым соперником они получили задорную, жесткую, предельно непредсказуемую белорусскую команду. Так было и в начале третьего периода, когда опытный Андрей Ковалев использовал неточную передачу шведского защитника и коварным броском из-под знаменитого Лидстрема в третий раз огорчил Сало. Шведы боролись предельно собранно, дважды сравнивали счет, но в итоге капитулировали. И по большому счету никакого чуда на льду тогда не было, была закономерная победа великолепных белорусов и их тренера Крикунова.

Вся Беларусь радостно праздновала. А в Швеции отличного вратаря Сало долго травили, эта психологическая травма с ним и поныне. В начале января 2021 года его арестовали на два месяца за вождение в нетрезвом состоянии.

Понятно, что белорусское хоккейное торжество 20 февраля 2002 года привычным делом не стало и обыгрывать по расписанию шведов и другие лучшие команды мира сборной Беларуси с тех пор случается нечасто. Но в историю эта феерическая игра вошла прочно, и новым поколениям в белорусском хоккее есть на что равняться.