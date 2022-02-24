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24.02.2022 19:59
Рубрика: Экономика

Как изменят экономику Европы санкции против российского газа

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8689)
Санкции США против "Северного потока-2" и остановка сертификации газопровода правительством Германии приведет к череде длинных судебных разбирательств и при этом совсем не означает окончательного отказа от проекта. В проект было вложено около 10 млрд евро, причем половина инвестиций была сделана европейскими компаниями.

Более того, под "Северный поток-2" партнерами "Газпрома" создавалась наземная инфраструктура. Например, газопровод EUGAL - продолжение "Северного потока-2" по территории Германии - стоимостью 3 млрд евро полностью финансировался немецкими компаниями. Рекордные цены на газ в Европе позволили "Газпрому" окупить свои вложения в строительство "Северного потока-2" (около 5 млрд евро, точная сумма не разглашается), о чем было объявлено еще в прошлом году, а вот сказать такое о европейских участниках проекта (Wintershall Dea, Engie, OMV, Shell и Uniper) совсем нельзя.

Посол РФ в Германии: "Северный поток-2" важен для энергобезопасности Европы

Как отметили в компании Wintershall Dea, если политика воспрепятствует запуску "Северного потока-2", компания-оператор (Nord Stream 2 AG), в работу которой инвестировали европейцы, может потребовать выплаты компенсаций. Другого разумного решения в случае остановки проекта по политическим причинам в Wintershall Dea не видят.

Есть здесь еще один нюанс, связанный с Германией - экономическим лидером Евросоюза. Если страна продолжит политику выведения из строя атомных электростанций и отказа от угольной генерации, то потребности в газе здесь будут только расти. Получать его Германии наиболее безопасно и экономически рентабельно через Балтийское море. "Северный поток-2" и строился под это увеличение спроса. С этим газопроводом Германия обретала энергетическую независимость, импортируя газ напрямую из России и получая выгоду, обеспечивая транзит газа в другие страны - Чехию, Нидерланды, Польшу. Без "Северного потока-2" часть газа Германия вынуждена покупать по биржевым ценам, что, например, сейчас крайне дорого. И с учетом ожидаемого увеличения потребления газа в ФРГ без "Северного потока-2" доля таких поставок будет расти. Поэтому, отбросив политическую риторику, заморозка "Северного потока-2" совсем не в интересах Берлина.

Впрочем, сейчас в санкционном угаре Европа может пойти и дальше. Вслед за замороженным проектом "Северный поток-2" остановить работающий газопровод "Северный поток" предложил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При всей абсурдности подобного заявления у этой идеи может найтись немало сторонников. Это США, а также некоторые страны Европы, у которых такой сценарий может вызвать экономический интерес.

Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины (более 130 млрд кубометров в год) превышает совокупную мощность двух "Северных потоков" (55 и 55 млрд кубометров). Украинская ГТС изношена, давно не ремонтировалась, и в последние годы она использовалась приблизительно на треть. Но сама возможность заставить Россию платить за транзит газа конфликтующей с ней стране также может показаться многим западным политикам привлекательной.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

Польше, Чехии, Венгрии это может быть выгодно экономически. Польша получит долгожданное увеличение транзита по газопроводу Ямал - Европа. Чехия и Венгрия увеличат транзит через свою территорию, поскольку часть поставок газа в Германию пойдет через них. Но это то, что лежит на поверхности. Значительную выгоду смогут получить страны с пунктами приема сжиженного природного газа (СПГ) и его экспортеры. Возможности наращивать экспорт у России будут ограничены. Увеличить поставки можно будет только за счет катарского и американского СПГ, причем с учетом возникшего дефицита цены на него будут очень высокими, что даст толчок к их росту по всему миру. А самой пострадавшей страной Европы станет Германия, которая будет получать весь газ через транзитные страны и к тому же не имеет собственных регазификационных пунктов для приема СПГ.

О полном отказе от российского газа в Европе речи не идет, поскольку замены ему нет

Остановка "Северного потока" вызовет чрезвычайную ситуацию в сфере газоснабжения Германии и подорвет не только ее экономическое развитие, но и ЕС в целом, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Показательно, что о полном отказе от российского газа речи не идет, только декларативные заявления некоторых европейских политиков. Причина проста, всем понятно, что замены ему для Европы нет.

Фото: Александр Корольков
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Трубопроводные поставки из Норвегии, Алжира и Азербайджана даже на максимуме возможных мощностей покроют не больше 10% от поставок газа из России. Мировое производство СПГ ограничено и, несмотря на рост в 2021 году, способно пока обеспечивать потребности только одного из рынков - или стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), или Европы.

Пока западные страны находятся не в том положении, чтобы ограничивать экспорт газа из России - и без этого на мировых рынках слишком высокие цены и слишком низкий уровень запасов, отмечает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, теоретически ГТС Украины способна выдержать весь газ, который сейчас идет через первый "Северный поток", однако практически никто, кроме оператора ГТС, не знает, насколько изношены газопроводы.

Украинский транзит сейчас не самый надежный вариант, считает Гривач. Здесь могут возникнуть не только технические риски из-за изношенности труб. Ранее Россия неоднократно уличала Украину в несанкционированном отборе газа.

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