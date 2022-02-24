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Рубрика: В мире

Как в окружении Зеленского хотят заработать на войне

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Украинские власти с головой окунулись в милитаристский омут. Последние действия и решения показывают, что опция мирных переговоров с Донецком и Луганском в Киеве не рассматривается даже в теории, и создается впечатление, что у несущегося к экономической и социальной пропасти украинского государства отказали тормоза.

Заседания Верховной рады теперь проходят в состоянии патриотического угара и начинаются со своеобразных пятиминуток ненависти и русофобии, депутаты сыплют проклятиями и оскорблениями в адрес Москвы, Донецка и Луганска с размахом в нынешнем созыве невиданном.

"Слуги народа" призывают Европу к санкциям, и собираются вводить свои - против российских коллег. Одновременно принимаются "оборонные" законы, и под такой маркой вчера в первом чтении было легализовано на гражданке огнестрельное оружие. Соответствующий закон на словах принимался как еще один способ противостояния "агрессору", и в Нацполиции даже похвастались, что украинцы уже скупают патроны вместо гречки. Между тем опросы в фокус-группах показывают, что оружие чаще приобретается не для стрельбы по "оккупантам", а для защиты от мародеров и банд, состоящих из нацистов и "участников АТО".

Речь о создании "оборонного фонда", распоряжаться которым будет окружение Зеленского

Их появление наиболее прозорливые обыватели предчувствуют в самом ближайшем будущем, а вместе с этим - увеличение количества жертв бытовых и криминальных конфликтов. К тому же, легализацию оружия почти открыто продвигало в правительстве и парламенте украинское оружейное лобби, у которого сейчас пик возможностей и режим наибольшего благоприятствования.

Также, в первую очередь, про деньги - для себя и покровителей - и озвученная Зеленским программа "экономического патриотизма". Бизнесменам, давшим офису президента денег "на оборону", обещаны налоговые послабления и преференции. Также речь идет о снижении НДС на топливо, что безусловно благотворно отразится на доходах знатного патриота и нефтетрейдера Игоря Коломойского и ему подобных.

Фото: REUTERS
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Иными словами, речь о создании некого "оборонного фонда", распоряжаться которым будет окружение Зеленского. По опыту аналогичного "ковидного фонда", ради наполнения которого Зеленский уже собирал богатейших украинцев, и который, как теперь выясняется, минимум на треть - около 1,2 из 3,1 миллиарда долларов - был разворован, в президентском офисе рассчитывают повторить этот фокус под сурдинку грядущей войны. Показательно, что вчера у Зеленского обнаружились 1,2 миллиарда долларов в коста-риканском отделении Dresdner Bank Lateinamerika, и вилла в Майами - такие данные обнародовал парламентарий Илья Кива. Наполняли счет - по 15-30 миллионов в месяц - именно те, кому Зеленский сейчас обещает преференции за патриотизм.

Для простых же украинцев Совбез под председательством Зеленского ввел вчера режим чрезвычайного положения на всей территории, кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует с 2014 года.

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