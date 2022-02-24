Климов надеется, что виновные в преступлениях в Донбассе понесут ответственность

Виновные в военных преступлениях на территории ДНР и ЛНР в ближайшее время должны быть привлечены к уголовной ответственности, заявил в четверг на пресс-конференции заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"После признания Луганской и Донецкой народных республик Российской Федерацией мы, я надеюсь, в сотрудничестве с правоохранительными структурами этих двух независимых государств сможем в ближайшее время довести эту работу до логического конца", - сказал он, отвечая на вопрос о материалах Следственного комитета о военных преступлениях в Донбассе.

Сенатор уверен, что необходимо "привлечь к непосредственной уголовной ответственности тех, кто обагрил свои руки кровью ни в чем неповинных людей, проживающих в соседней с нами стране, в соседних с нами странах, если говорить исходя из сегодняшней ситуации".