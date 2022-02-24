Лавров: Предпринимаемые Москвой меры направлены на защиту россиян

Предпринимаемые властями РФ меры направлены на обеспечение безопасности страны и российского народа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"Мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа", - отметил Лавров, добавив, что Москва всегда готова к диалогу, который "вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН".

По словам главы МИД РФ, нынешние действия НАТО говорят о том, что у "аппетиты" в отношении всей планеты. В Североатлантическом альянсе заявили, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы, что "несут ответственность за мировую безопасность".

"Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам", - указал Лавров.