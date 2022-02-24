ЛНР: Украинские силовики массово отказываются выполнять приказы командования

Украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов украинского командования. Об этом проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", - отметил он.

О бегстве украинских силовиков также рассказали в Народной милиции ДНР. "Подразделения НМ ДНР ведут успешные наступательные действия в районе поселка Николаевка, боевики 53-й омбр несут потери и оставляют свои позиции. Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", - отметили в военном ведомстве.

Эта информация поступила на фоне сообщений об уничтожении нескольких украинских беспилотников и самолетов. Так, два БЛА были сбиты под населенным пунктом Счастье, еще один в Лозовом. Кроме того, вблизи поселков Смелое и Степовое были сбиты два Су-24 ВСУ.