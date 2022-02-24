Лукашенко: Обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

На ситуацию, которая резко изменилась за прошедшую ночь по периметру западных и южных границ Беларуси, указал президент Александр Лукашенко, открывая в четверг оперативное совещание с военными, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к руководству силовых структур, белорусский лидер заявил, что "ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание", - пояснил цель его проведения Лукашенко.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.